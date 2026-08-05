La sequía hunde un 18,4 % la cosecha de cereales en Austria

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Viena, 5 ago (EFE).- El calor y la sequía han afectado gravemente a la cosecha de cereales en Austria, que esta temporada ha sido un 18,4 % más baja que la de 2025 y un 12 % por debajo de la media de los últimos cinco años, según informa este miércoles AMA, el organismo público agroalimentario del país.

Con todo, esta agencia estatal ha asegurado que pese a las pérdidas, se dispone de suficiente grano para la elaboración de pan, harina y otros productos de panadería.

AMA indica que si se incluye el maíz, aún pendiente de recogida, la producción total estimada será de 4,5 millones de toneladas.

"El calor y los periodos prolongados de sequía han marcado profundamente la cosecha de cereal de 2026" ha señalado el presidente de AMA, Günter Griesmayr, en un comunicado en la página web.

Sin contar el maíz, la producción ha sido de 2,5 millones de toneladas, un 19,0 % por debajo de la buena cosecha del año anterior, y un 14,4 % por debajo de la media histórica.

"Las condiciones meteorológicas han dejado así una clara huella en los rendimientos", incidió Griesmayr.

AMA recuerda que los datos oficiales indican que en los seis primeros meses del año se registraron en Austria un 27 % menos de precipitaciones que la media histórica.

La caída más pronunciada, del 22,7 %, ha sido en el trigo, mientras que la previsión es que se recoja un 17,6 % menos de maíz.

AMA señala también que ha caído la superficie total dedicada al cultivo, pese al aumento de las hectáreas de maíz.

El precio del trigo ha subido un 29 % en lo que va de año y el del maíz un 37 %.

Por otro lado, en los Alpes, la sequía y la consecuente necesidad de adelantar el descenso del ganado de los pastos de montaña podrían hacer que, en muchos casos, las reservas de forraje resulten insuficientes para pasar el invierno. En algunos estados federados —como Estiria, Carintia y Alta Austria—, las explotaciones ya se ven obligadas a echar mano de las reservas invernales para alimentar a los animales.

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El presidente de la Cámara de Agricultura de la región austríaca del Tirol, Josef Hechenberger, dijo hoy que ve "amenazadas las reservas de alimentos de los ganaderos".

En declaraciones a la agencia local APA, explicó que los prados están en parte agostados y en los pastos de alta montaña del Tirol (oeste del país) predomina la escasez de agua.

La actual canícula afecta sobre todo al este y noreste de Austria, que está bajo la alerta roja por calor extremo desde el martes, con los termómetros encadenando récords históricos de más de 40 grados, pero la sequía lastra todo el país debido a que el nivel de precipitaciones ha sido menor de lo habitual desde enero.

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En la vecina Hungría, el ministerio de Transporte informó este miércoles de que en el tramo húngaro del Danubio once cruceros fluviales han quedado varados debido al bajo nivel del río, mientras que la mayoría de los barcos de cargas también debieron interrumpir su trayectoria.

Aunque desde el martes el nivel del Danubio ha empezado a crecer lentamente, solo algunos barcos de carga han podido seguir navegando, después de una reducción de hasta el 20 por ciento de su cargamento, agregó el ministerio, sin ofrecer datos más concretos. EFE

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