La Bolsa de Milán retrocede un 0,17 % influida por las incertidumbres sobre Ormuz

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Roma, 5 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo tras varias sesiones cercanas a máximos, y su índice selectivo FTSE MIB cayó un 0,17 %, hasta los 53.446,80 puntos, influido por los vaivenes en torno a Oriente Medio y el estrecho de Ormuz.

El índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,13 %, hasta los 56.116,09 enteros.

Durante la jornada de este miércoles cambiaron de manos 383 millones de acciones por un valor de unos 3.940 millones de euros (unos 4.549 millones de dólares al cambio).

El sector de la moda y la banca lideraron las ganancias con Brunello Cucinelli a la cabeza, que subió un 1,84 %, seguido de Banca Monte Paschi Siena (+1,64 %), Leonardo (+1,54 %) y Mediobanca (+1,49 %).

Por el contrario, las pérdidas estuvieron encabezadas por la empresa de telecomunicaciones Inwit, que cayó un 2,78 %, seguida de la naval Fincantieri (-2,27 %), la empresa de automoción Stellantis (-1,82 %) y la tecnológica Stmicroelectronics (-1,59 %). EFE