La Reserva Federal de Estados Unidos da su visto bueno a la compra de Webster por Banco Santander

Guardar

La Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) ha notificado a Banco Santander su visto bueno para seguir adelante con la adquisición de Webster Financial, según ha indicado la compañía en un comunicado este miércoles.

La operación fue aprobada a finales de mayo por los accionistas de Webster y también recibió el visto bueno de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio, así como la del Banco Central Europeo el 21 de julio.

PUBLICIDAD

La previsión de Santander es que la adquisición se cierre el próximo 20 de agosto.

INCREMENTO DEL BENEFICIO POR ACCIÓN DE EN TORNO AL 7% U 8%

La operación previsiblemente reforzará el negocio de Santander en EEUU y acelerará el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez completada la integración, Santander prevé que ese mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028.

PUBLICIDAD

Asimismo, se estima que la operación genere un incremento del beneficio por acción de en torno al 7% u 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

Cuando se complete la operación, la mayor parte de los negocios de Webster pasarán a integrarse en Santander Bank, la entidad bancaria de Santander en Estados Unidos. Hasta el cierre, Santander y Webster seguirán operando de forma independiente.

La presidenta de Santander, Ana Botín, ha declarado que "Santander US y Webster encajan a la perfección".

"Juntos, con el apoyo de las plataformas globales, la tecnología y la experiencia de Santander, crearemos un banco más sólido y con la escala necesaria para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y a las comunidades en las que operamos", ha añadido, señalando que esta combinación "reforzará su posición en uno de los mercados bancarios más atractivos del mundo y les sitúa en una posición privilegiada para construir uno de los bancos con mejores resultados entre sus competidores en EEUU.

PUBLICIDAD

Por su parte, la consejera delegada y directora general de Santander Holdings USA, Christiana Riley, ha afirmado que les alegra estar "un paso más cerca de completar esta importante adquisición estratégica, que completará su modelo de negocio en EEUU". "La integración de dos negocios tan complementarios permitirá a Santander ofrecer un mejor servicio a clientes particulares y empresas, y contribuirá al desarrollo de las comunidades locales", ha asegurado.

El presidente y consejero delegado of Webster, John Ciulla, ha expresado que este es un hito "muy importante que les permitirá unir muy pronto a las dos organizaciones en beneficio de sus clientes y de las comunidades en las que operan". "La mayor escala, las mejores capacidades y la solidez financiera de Santander nos ayudarán a estrechar nuestras relaciones con las comunidades locales y a mejorar la confianza que los clientes de Webster han depositado en nosotros", ha concluido.

PUBLICIDAD