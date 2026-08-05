Miércoles, 5 de agosto de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 5 ago (EFE).-

Tula (Rusia).- Ucrania atacó hoy otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, 200 kilómetros al sur de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales.

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Leópolis.- Las temperaturas extremas ejercen presión sobre el maltrecho sistema energético ucraniano y complican la exportación de cereal a través del Danubio, tras la caída de los niveles de agua a mínimos históricos en buena parte del país.

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Valle del Guamuéz (Colombia).- Wilson Uraparí pasó seis años sin hablar con su madre y Adrián Zambrano asegura que no volverá a empuñar un fusil, hoy los dos comparten una incertidumbre junto a otros 97 exguerrilleros: que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantenga el proceso de paz que los llevó a dejar las armas el 18 de junio.

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Bogotá.- Desde alusiones a su vida sexual hasta referencias en latín, pasando por frases que terminaron en los tribunales o se convirtieron en tendencia en redes sociales, Gustavo Petro hizo de la palabra una de las principales señas de identidad de su presidencia, que concluirá el próximo 7 de agosto cuando asumirá el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Surat Thani (Tailandia).- La Justicia tailandesa aún estudia los recursos presentados sobre el caso Daniel Sancho, el español condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, una espera llena de "incertidumbre" y "nervios", cuando este miércoles se cumplen tres años de su detención en la turística Phangan.

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Nueva Delhi.- La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina detalla su anunciado plan de regreso a su país en un evento en la India, dos años después de que fuera derrocada y a pesar de la pena de muerte que le espera. La cita complica las ya tensas relaciones de Daca con Nueva Delhi, quien ha ignorado las insistentes peticiones de su vecino para extraditar a Hasina.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la amenaza que representan los actos terroristas para la paz y la seguridad internacionales.

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Las Vegas (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará este miércoles en Las Vegas un discurso para promover su agenda económica.

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Washington.- El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, encabeza una reunión con miembros de la Cámara de Representantes y el Senado para analizar posibles medidas legislativas destinadas a reforzar la lucha contra el fraude.

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Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien también mantendrá una cita con el canciller Roberto Kury, para diálogo político y la cooperación bilateral.

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Washington.- La OEA celebra una reunión extraordinaria para evaluar la situación en Nicaragua después de que Daniel Ortega anunciara el fin de las elecciones en el país.

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Washington.- El nuevo ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, se reúne en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

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Montevideo.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay ofrece detalles de la visita que el papa León XIV realizará al país en noviembre, la tercera de un pontífice a territorio uruguayo y parte de una gira por Sudamérica que también incluye Argentina y Perú.

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San Salvador.- Los habitantes de la zona costera Barra de Santiago, al suroeste de El Salvador, se han convertido en los protectores de algunas especies de tortugas, entre ellas la baule, que llegan a anidar a la turística playa Dorada y cuyos huevos son resguardados en un corral de incubación para evitar su comercialización y consumo, prácticas prohibidas en este país.

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Tijuana (México).- La violencia del crimen organizado no sólo expulsa a comunidades de sus lugares de origen, sino que las lleva hasta la frontera norte de México, donde buscan protección tras sufrir en sus comunidades amenazas, homicidios, ataques armados y despojos de sus tierras por grupos criminales.

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Caracas.- El Movimiento Internacional de Educación Fe y Alegría convoca a una rueda de prensa sobre el "impacto del sismo en la educación" luego del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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China.- Varias zonas del centro y el sur de China activaron este miércoles alertas rojas por lluvias, el nivel máximo del sistema chino de avisos, ante precipitaciones intensas que elevaron el riesgo de riadas, inundaciones y desastres geológicos.

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Ginebra.- El médico chileno Luis Pizarro habla en una entrevista con EFE sobre su nuevo nombramiento como director ejecutivo de la alianza sanitaria internacional Unitaid, dedicada a mejorar el acceso de los países en desarrollo a las innovaciones farmacéuticas y médicas.

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Río de Janeiro (Brasil).- En la Rocinha, la mayor favela de Brasil, la vida circula sobre dos ruedas. Miles de motocicletas recorren a diario el laberinto de callejones y empinadas calles de esta populosa comunidad de Río de Janeiro, donde las mototaxis se han convertido en el principal medio de transporte y en una fuente de ingresos para buena parte de sus habitantes.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la tradicional Audiencia General de los miércoles.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- La inflación general en Filipinas se moderó hasta el 6,2 % en julio, después de haber alcanzado el 6,4 % en junio, lo que sitúa la tasa media de inflación entre enero y julio de 2026 en el 5 %, según datos publicados por la Autoridad Estadística de Filipinas.

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Sao Paulo (Brasil).- El secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Martí, defendió la cultura como un "derecho humano" indispensable para construir una sociedad "crítica" y advirtió contra los intentos de censura que promueve la extrema derecha en el ámbito institucional.

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Londres.- Tocando la guitarra, corriendo junto al atleta Mo Farah, acudiendo sin corbata a un pódcast o multiplicando sus apariciones en redes sociales: el nuevo primer ministro británico Andy Burnham supone todo un revulsivo en la política británica, especialmente tras el acartonado Keir Starmer, que llevó la política al anticlímax en estos tiempos de viralidad.

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Brugelette (Bélgica).- El zoológico belga Pairi Daiza se ha convertido en el único centro abierto al público en el mundo que ha logrado criar las tres especies de guacamayo azul que existen en la Tierra, además de conseguir recientemente su tercer Récord Guinness por el mayor número de plantas cultivadas en un jardín tropical interior.

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srp/rmg/EFE

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