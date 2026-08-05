Javier Rey, entre regatas y amigos en Mallorca: la ausencia de Blanca Suárez no pasa desapercibida

Guardar

MADRID (CHANCE)

La Copa del Rey MAPFRE ha vuelto a convertir Palma de Mallorca en uno de los grandes puntos de encuentro del verano, reuniendo a numerosas personalidades del mundo de la cultura, el deporte y el espectáculo. Entre los rostros conocidos que no han querido perderse el ambiente de las regatas se encontraba Javier Rey, que disfrutó de la jornada acompañado por Ana Fernández, aunque sin la presencia visible de Blanca Suárez.

PUBLICIDAD

El actor gallego, que mantiene desde hace años una consolidada relación con la actriz madrileña, evitó desvelar si su pareja se encuentra también en la isla balear, donde ambos suelen pasar temporadas siempre que sus agendas profesionales se lo permiten. Con su habitual discreción, prefirió no entrar en detalles sobre su vida privada y centró sus declaraciones en el evento deportivo.

"Yo feliz", respondió con una sonrisa cuando fue preguntado por cómo estaba viviendo estos días en Mallorca. A continuación, reconoció que está disfrutando especialmente del ambiente de la competición: "Me encantan las regatas, me encantan. Sí, sí. Feliz".

Mientras tanto, Blanca Suárez continúa manteniéndose al margen de los focos en este inicio de agosto. Aunque el actor no confirmó si la intérprete está o no en Mallorca, tampoco dio ninguna pista sobre sus planes estivales, manteniendo la línea de absoluta discreción con la que la pareja ha protegido siempre su relación.

PUBLICIDAD

Con estas imágenes, Javier Rey se suma a la larga lista de celebridades que han elegido Palma como destino para disfrutar de una de las citas náuticas más importantes del Mediterráneo, combinando deporte, ocio y el ambiente exclusivo que cada verano rodea a las regatas mallorquinas.