Gobierno de Venezuela anuncia reparación de 13.000 viviendas afectadas por los terremotos

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Caracas, 5 ago (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que el Gobierno está reparando más de 13.000 viviendas afectadas por el doble terremoto que golpeó al país el pasado 24 de junio y que ha dejado 41.624 hogares perjudicados, según el último balance oficial.

"Estamos reparando en todos los estados afectados más de 13.000 viviendas (...) para beneficiar a 66.000 personas", dijo la mandataria durante la entrega de 212 casas rehabilitadas en Caracas.

En transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), informó que se han hecho 47.369 inspecciones "a viviendas y a infraestructuras, puentes, avenidas".

De ese total, el 58 % tiene etiquetas verdes (seguros), 23 % está en amarillo (alerta y revisión) y 19 % con etiqueta roja (alto riesgo).

En la misma transmisión, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó sobre la entrega de 60 apartamentos rehabilitados en esta entidad costera, la más devastada por los terremotos que dejan al menos 6.000 fallecidos.

El martes, Terán dijo que trabajaban en la reparación de 3.938 viviendas afectadas en el estado.

La semana pasada, Rodríguez indicó que la banca pública y privada otorgarán créditos para la compra de viviendas: las que cuesten hasta 70.000 dólares serán subsidiadas por el Gobierno en un 80 %.

Para las viviendas con un valor superior a 70.000 y hasta 100.000 dólares, el Gobierno subsidiará el 50 %.

Por su parte, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó el pasado viernes una nueva ley de arrendamiento para estimular el mercado inmobiliario tras los sismos.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.

scv/bam/lpm

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