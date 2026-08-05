Ferran Torres se convertirá en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana

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El futbolista español Ferran Torres, el 'héroe' de la final del Mundial con el gol que le dio a la selección la victoria y su segundo título de campeona del mundo, se convertirá en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha avanzado la Generalitat Valenciana, que informa de que el próximo viernes el 'president', Juanfran Pérez Llorca, y el deportista firmarán un protocolo de colaboración.

El 'president' de la Generalitat recibirá a las 12.00 horas a Ferran Torres, "campeón del mundo con la selección española de fútbol y uno de los deportistas valencianos con mayor reconocimiento y proyección internacional", recalcan desde Presidencia.

Durante el encuentro, que tendrá lugar en el Palau de la Generalitat, ambos firmarán un protocolo de colaboración para que el futbolista de Foios se convierta en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana.

El acuerdo tiene como objeto "proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional, a través del desarrollo conjunto de acciones de promoción institucional, difusión de la Comunitat Valenciana y puesta en valor de sus atractivos culturales, deportivos, sociales y territoriales".

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Desde la administración autonómica subrayan que el jugador de fútbol "representa el talento deportivo de la Comunitat Valenciana y cuenta con una amplia proyección internacional gracias a su trayectoria profesional y a su presencia tanto en la selección española como en el fútbol de élite".

"ESFUERZO, HUMILDAD, RESILIENCIA"

Además, aseveran, Ferran Torres "personifica el triunfo del trabajo constante, el esfuerzo, la humildad, la resiliencia y un profundo orgullo por sus raíces, valores que hacen del deporte una de las grandes señas de identidad de la Comunitat Valenciana y contribuyen a proyectar un territorio dinámico, abierto y hospitalario", añaden.

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Ferran es natural de la población valenciana de Foios, que espera al jugador para tributarle en persona un homenaje. El pueblo ya luce una gran lona con el lema 'Qué grande es ser de Foios. ¡Gracias, Ferran!' en la fachada de la casa consistorial.

"Simboliza el orgullo de todo un pueblo por un vecino que ha llevado el nombre de Foios a lo más alto del fútbol mundial", afirma la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Emma García.