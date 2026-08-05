El lado B de los Juegos de Santo Domingo (II)

Guardar

CL7113. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/08/2026.-Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- La competencia frenética en Santo Domingo de más de 6.000 deportistas de 37 países ha requerido correcciones de fallos sobre la marcha con invenciones creativas, que no siempre resultaron efectivas, o en muchos casos ayudaron a estrechar lazos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las quejas por la altas temperaturas en los pabellones de balonmano y gimnasia artística se tornaron tan asiduas que delegados de países participantes, motivados por sus entrenadores, decidieron hacer una colecta de dinero para comprar ventiladores portátiles en tiendas de la capital dominicana.

PUBLICIDAD

En algunos casos los improvisados aparatos sirvieron para reforzar el sistema de aire acondicionado y hasta secar las pistas de juego, que suelen mojarse y tornarse peligrosamente resbaladizas por el sudor de los jugadores.

En otros casos la solución no resultó ciento por ciento positiva pues los ventiladores añadidos generan corrientes de aire que entorpecían las rutinas de las pruebas de cinta en gimnasia rítmica.

Los competidores y sus entrenadores se quejaron de que las cintas literalmente "volaban" hacia las gradas por la fuerza de los difusores de aire fresco. La solución obligó a bajar la potencia del sistema durante los esquemas de cinta, devolviendo el ambiente sofocante a la sala.

PUBLICIDAD

La recepción de la Villa Centroamericana colapsó el 31 de julio en una nueva jornada de intercambio informa de pines ('pin trading') entre deportistas de distintas naciones.

Una mesa improvisada en el vestíbulo principal nutrida con decenas de estos accesorios por deportistas de Puerto Rico y México atrajo a más de 200 competidores en cuestión de minutos.

La aglomeración fue tal que el personal de seguridad interna tuvo que intervenir con altavoces para despejar los pasillos de acceso a las torres de apartamentos.

En el servicio de transporte de medianoche ​del 31 de julio uno de los autobuses que trasladaba a los deportistas de atletismo y boxeo de regreso a la Villa Centroamericana quedó atrapado en una congestión del transito en la Avenida 27 de Febrero debido a obras viales nocturnas.

PUBLICIDAD

Para amainar el cansancio y el ambiente sofocante del tráfico, un grupo de boxeadores colombianos y puertorriqueños convenció al chófer del autobús de conectar el sistema de sonido del vehículo a un teléfono móvil.

El autobús terminó transformado en un karaoke itinerante en plena avenida, con competidores de cinco países cantando salsa y merengue a todo pulmón durante más de 40 minutos de retraso.

Diez días después del comienzo de la vigésima quinta edición de los JCC de Santo Domingo, los deportistas han multiplicado sus quejas por la rigidez del menú en la Villa Centroamericana.

​Los argumentos oficiales no cedieron a los pedidos por el argumento de valor nutritivo de la alimentación ofrecida a competidores de nivel.

Los deportistas, poco convencidos de las respuestas, promovieron una oferta comunitaria entre delegaciones y en horas organizaron una suerte de 'trueques gastronómicos' en los que se transaron en los jardines de la Villa café colombiano y guatemalteco por dulces típicos dominicanos, galletas, chocolates de otras procedencias. EFE

PUBLICIDAD

(foto)