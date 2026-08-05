Alemania detecta un presunto dron con explosivos cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leizpig

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Las autoridades de Alemania han detectado este miércoles un objeto sospechoso en el aeropuerto de Leipzig, presuntamente un dron cargado con explosivos que se encontraba cerca de un avión ucraniano, que ha obligado a paralizar el tráfico aéreo durante varias horas.

"Poco antes de la medianoche, se avistó un objeto volador no identificado cerca del aeropuerto de Leipzig, lo que provocó el desvío de varias aeronaves, incluido un avión de pasajeros, a otros aeropuertos. También se descubrió un objeto en las inmediaciones de la pista sur, que fue examinado inicialmente por la Policía Federal", ha informado la Policía de Leipzig en un breve comunicado.

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Las autoridades han desplegado un robot de desactivación de explosivos. "Las operaciones de vuelo en la pista norte se reanudaron a la 1.55 horas, mientras que la pista sur permanece cerrada. La Policía estatal, en colaboración con la Policía Federal, ha iniciado una investigación sobre el incidente", ha agregado.

Según fuentes de seguridad citadas por la agencia DPA, el dron se encontraba cerca de un avión ucraniano y llevaba instalado un artefacto explosivo y un detonador, que presuntamente se encontraría defectuoso. Por otro lado, un portavoz de la OTAN ha confirmado también el incidente.

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El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.