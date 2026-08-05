Milei califica de "histórica" la visita del papa León XIV a Argentina

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Buenos Aires, 5 ago (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, celebró el anuncio de la visita del papa León XIV a Argentina confirmada este miércoles por el Vaticano, calificándola de "histórica para todos los argentinos", y afirmó que el Gobierno trabajará junto a la Santa Sede en la organización del viaje.

"Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año", expresó el presidente en la red social X, donde agregó: "Una visita histórica para todos los argentinos".

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El papa León XIV estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por Latinoamérica que también incluirá paradas en Uruguay y Perú, según informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

"La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", expresó la Oficina de la Presidencia en un comunicado.

A su vez, informó que "el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización de la visita".

En el mismo comunicado, la Presidencia afirmó que Argentina está lista para recibir al pontífice y renovó su compromiso para que la visita "constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos".

El canciller Pablo Quirno, quien en febrero de este año viajó al Vaticano para entregarle al papa León XIV una carta de invitación firmada por el presidente, aseguró en X que continuarán trabajando junto a la Santa Sede en la organización de la visita.

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La última visita de un papa a la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades.

León XIV tiene previsto presentarse en Buenos Aires; en Luján, donde se venera a la patrona del país, y Córdoba.

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del Papa León XIV y supondrá el regreso de un papa a una región de especial importancia para la Iglesia católica y en la que reside una parte significativa de sus fieles, tras la visita de Francisco a Panamá en 2019. EFE

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