El Newcastle United nombra al alemán Matthias Jaissle como su nuevo entrenador

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El Newcastle United ha nombrado este miércoles al alemán Matthias Jaissle como su nuevo entrenador tras haber realizado "un proceso de selección exhaustivo, riguroso y confidencial" para buscar al sustituto del inglés Eddie Howe, quien dimitió el pasado 31 de julio, a escasas semanas de que empiece la Premier League.

Así lo indicó el Newcastle en su página web. "Reconocido como uno de los entrenadores jóvenes más destacados de Europa, [...] llega a Tyneside tras cosechar un éxito notable con el Red Bull Salzburg y el Al-Ahli", añadió la nota de prensa. "Se erigió como el candidato idóneo para liderar al club en una nueva y emocionante etapa", apuntó el texto.

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"Con tan solo 33 años, Matthias fue nombrado entrenador del Red Bull Salzburg y cosechó un éxito inmediato en Austria, conquistando el doblete nacional en su primera temporada. Además, llevó al club a las fases eliminatorias de la Champions League por primera vez en su historia, antes de asegurar un segundo título de liga consecutivo y un mayor avance europeo en la Europa League", señaló la misma nota.

"Tras incorporarse al Al-Ahli, transformó rápidamente al equipo en uno de los más importantes de Asia, logrando la clasificación para la Liga de Campeones de la AFC en su primera temporada. Se marcha tras haber llevado al club a conquistar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones de la AFC, convirtiéndose en el primer entrenador en lograr esta hazaña", destacaron las 'urracas' en su comunicado.

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Más adelante el Newcastle recalcó que "la capacidad de Matthias para desarrollar jugadores, construir equipos resilientes, cohesionados y llenos de energía, y contribuir a entornos de alto rendimiento de élite lo ha distinguido a lo largo de su carrera como entrenador".

"Igualmente importante, su filosofía futbolística y su estilo de liderazgo están plenamente alineados con la dirección, las ambiciones y la cultura del Newcastle", agregó el nuevo club de un Jaissle que luego definió como "un honor increíble" ocupar el cargo dejado por Howe.

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"Este es uno de los clubes más importantes del fútbol europeo, con una historia, una identidad y una afición únicas, y estoy emocionado de experimentar esa pasión y conexión de primera mano", declaró el propio Jaissle a los medios oficiales del Newcastle.

""Cuando el Newcastle se cruza en tu camino, no puedes evitar fijarte. La ambición del club, la visión de futuro y la oportunidad que se presenta hacen de este un lugar increíblemente atractivo. He seguido de cerca la trayectoria del club en los últimos años y el progreso que ha logrado es evidente para todos", agregó el joven técnico germano.

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""Estoy increíblemente entusiasmado con el futuro. Creo plena e incondicionalmente en este proyecto, en la ambición y en la dirección que está tomando el club. Hay una visión clara, un liderazgo sólido y una plataforma excepcional sobre la que construir", afirmó Jaissle.

"Mis equipos se basan en la unión, el trabajo duro, la intensidad y la pasión por mejorar cada día. Aportaré mi total compromiso, mi energía y mi determinación para darlo todo y ayudar a este club a alcanzar sus objetivos", continuó el nuevo entrenador de las 'urracas'.

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Por último, Jaissle auguró "un enorme potencial" para los componentes de su plantilla y también "en todo el club". "Estoy entusiasmado por trabajar con los jugadores, el cuerpo técnico y el equipo directivo para ayudar a que el club siga progresando", concluyó al respecto.