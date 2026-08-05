El Asistente de Google dejará de estar disponible el 4 de septiembre completando la transición a Gemini

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Google ha comenzado a informar a los usuarios sobre el cese del Asistente de Google, que dejará de estar disponible para su uso oficialmente el 4 de septiembre de este año, completando la transición a su asistente impulsado por inteligencia artificial (IA) Gemini.

El gigante tecnológico comenzó el proceso de sustitución del Asistente de Google a su nuevo asistente Gemini en dispositivos móviles en marzo de 2025, con el objetivo de ampliarse posteriormente a tabletas y coches con Android Auto.

En ese momento, la compañía adelantó que el asistente de Google clásico dejaría de estar disponible para la mayoría de los 'smartphones' a finales de 2025, aunque no especificó cuando y pospuso la fecha límite a 2026.

Ahora, Google ha comenzado a informar a los usuarios de la finalización del servicio del Asistente de Google en sus dispositivos móviles, que se desactivará oficialmente a partir del 4 de septiembre de este año, como ha explicado en un correo electrónico.

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Así lo han comunicado algunos usuarios a través de plataformas como Reddit, que han tenido acceso a dicho mensaje, donde la tecnológica ha afirmado que dejará de funcionar en los dispositivos móviles y que su asistente de última generación basado en IA, Gemini, "es ahora la experiencia de asistente en Android".

Google ha detallado que una vez desactivado el Asistente de Google, el proceso "puede tardar unas semanas en llegar a todos los usuarios". Como resultado, no podrán volver a utilizar esta aplicación en su 'smartphone', tableta o dispositivos emparejados, como los relojes con Wear OS.

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En su lugar, será Gemini el encargado de seguir con el papel de asistente. Disponible para los dispositivos que cumplan los requisitos mínimos del sistema y se utilicen en una región donde Gemini esté disponible.

Una vez configurado Gemini se podrá activar como asistente diciendo 'Hey Google' o manteniendo pulsado el botón de encendido, en una experiencia similar al Asistente de Google, aunque este ya no aparecerá. La compañía también ha matizado que una vez se efectúe el cambio a Gemini en el 'smartphone' también se convertirá en el asistente de los dispositivos emparejados.

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Con todo ello, Google finaliza con una aplicación que ha servido durante años como asistente de los usuarios en su día a día. El Asistente de Google se lanzó en 2016 con capacidades como procesamiento de lenguaje natural y tecnología de reconocimiento de voz, dos características que permitieron a los usuarios "obtener ayuda de Google de forma más natural".

Una década después, la irrupción de la IA generativa, que "está transformando la forma de interactuar con la tecnología", ha empujado a Google a modificar su servicio y rediseñar su asistente para convertirlo en el "más útil del mundo".