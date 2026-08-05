Detienen a un varón armado en el club de golf de Trump en Los Ángeles antes de su visita al campo

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Un hombre californiano de unos 38 años de edad ha sido arrestado este domingo en el club de golf del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Rancho Palos Verdes, en el condado de Los Ángeles, apenas dos días antes de que el mandatario viajara al mismo para participar en un acto recaudatorio de fondos, previsto para este martes.

El arrestado, que responde al nombre de Jeanine John Taele y reside en Downey, según informa la cadena Fox, ha sido detenido después de que agentes federales vestidos de civiles lo vieran paseando por el predio del campo de golf tomando fotografías y grabando vídeos, al tiempo que parecía vigilar las actividades de planificación de seguridad.

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Durante el cacheo a Taele, los agentes le descubrieron 16 cartuchos cargados con munición de punta hueca. A su vez, los mismos han asegurado haber incautado un rifle de plataforma AR modificado ilegalmente, una pistola 1911 de calibre 45, un receptor superior de plataforma AR, chalecos antibalas, munición a granel para pistolas y rifles, dos dispositivos de señal de radio, y varios cuadernos con ideas que las autoridades de la zona describieron como "declaraciones preocupantes".

Cabe señalar que las autoridades han determinado, además, que el hombre arrestado estaba siendo investigado por robo, por el Departamento de Policía de El Segundo. No obstante, en tanto en cuanto las pesquisas que están a cargo del Servicio Secreto, el Departamento de Sheriff y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) continúan adelante, no se descarta la posibilidad de que puedan añadirse nuevos cargos.

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