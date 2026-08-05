Argentina lamenta la decisión "unilateral" de Brasil de expulsar a su embajador

Guardar

Buenos Aires, 4 ago (EFE).- La Cancillería argentina lamentó este martes la decisión del Gobierno de Brasil de expulsar a su embajador en Brasilia y rebajar la relación diplomática bilateral tras los repetidos insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, y destacó que se trata de una medida "adoptada unilateralmente".

"La República Argentina toma nota de la decisión adoptada unilateralmente por el Gobierno de la República Federativa del Brasil, y lamenta su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas", expresó la Cancillería en un comunicado.

PUBLICIDAD

Además, consideró que en los últimos años "se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países", que Argentina decidió no llevar al plano diplomático: "Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy. EFE