Abdul El-Sayed, el médico progresista que busca llevar su agenda al Senado de EE.UU.

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David Toro Escobar

Washington, 4 ago (EFE).- El médico Abdul El-Sayed, una de las figuras emergentes del ala progresista del Partido Demócrata, que disputa la primaria de su partido para el Senado por Michigan y se convirtió en el candidato que buscará representar al estado en las elecciones de noviembre frente al republicano Mike Rogers, en una de las contiendas legislativas más disputadas del país.

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Hijo de inmigrantes egipcios y nacido en Detroit hace 41 años, El-Sayed combina una trayectoria en medicina, investigación en salud pública y activismo político con una agenda centrada en ampliar el acceso sanitario, reducir la desigualdad económica y transformar las prioridades del Partido Demócrata desde una perspectiva progresista.

Con el 33 % de los votos escrutados, El-Sayed se mantiene al frente de una reñida contienda, aunque el resultado todavía no está definido.

El candidato progresista suma 255.880 votos, equivalentes al 50 % de los sufragios, mientras que su rival, la congresista Haley Stevens, alcanza 240.493 votos, un 47 %, según los resultados parciales difundidos durante la noche electoral.

El-Sayed construyó su primera etapa profesional lejos de los despachos políticos porque decidió estudiar Biología en la Universidad de Michigan, obtuvo una beca Rhodes para cursar un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford y completó sus estudios de Medicina en la Universidad de Columbia.

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Su carrera estuvo marcada por la salud pública, un área en la que ganó reconocimiento antes de dar el salto electoral.

Fue director del Departamento de Salud del condado de Wayne, que incluye Detroit y es el más poblado de Michigan, desde donde trabajó en políticas de prevención y acceso a servicios médicos.

Esa experiencia se convirtió en la base de su discurso político: un sistema sanitario más amplio, mayor inversión pública y una reducción de las barreras económicas que, según él, dejan a millones de estadounidenses sin una atención adecuada.

El salto político y el ala progresista

La primera gran apuesta electoral de El-Sayed llegó en 2018, cuando se presentó a la primaria demócrata para gobernador de Michigan y aunque perdió frente a Gretchen Whitmer, que posteriormente ganó la gobernación, aquella campaña lo colocó como una de las nuevas voces del progresismo estadounidense.

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Desde entonces, su figura creció dentro de una corriente que busca alejarse de las posiciones más moderadas del partido y avanzar hacia propuestas como la sanidad universal, mayores impuestos a las grandes corporaciones y una mayor regulación del poder económico en la política.

Durante la campaña al Senado, El-Sayed defendió una agenda basada en la ampliación de programas públicos de salud, medidas para reducir el costo de vida y políticas destinadas a fortalecer a la clase trabajadora.

Uno de los elementos que definieron su campaña fue su postura sobre la política exterior estadounidense, especialmente sobre la guerra en Gaza.

El-Sayed criticó el apoyo militar de Washington a Israel y defendió una revisión de la relación entre ambos países, una posición que le permitió conectar con sectores progresistas y con parte de la comunidad árabe-estadounidense de Michigan.

Su candidatura recibió el respaldo de figuras nacionales como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quienes lo presentaron como un representante de una nueva generación de líderes demócratas.

La primaria enfrentó dos visiones dentro del Partido Demócrata, debido a que su rival, la congresista Haley Stevens, representó al sector más moderado de la formación y recibió apoyo de sectores tradicionales del partido y grupos favorables a mantener una relación estrecha con Israel.

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Si gana la nominación demócrata, El-Sayed afrontará una de las pruebas más importantes de su carrera en noviembre porque se medirá al republicano Mike Rogers por un escaño del Senado en un estado considerado clave para el equilibrio político nacional.

Michigan se ha convertido en uno de los territorios más disputados de Estados Unidos, donde republicanos y demócratas han alternado victorias en las últimas elecciones presidenciales. La contienda por el Senado será una de las batallas centrales por el control de la Cámara Alta.

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Para los demócratas, El-Sayed representa la posibilidad de movilizar a sectores jóvenes, progresistas y comunidades que tradicionalmente han tenido menos presencia en la política nacional. Para los republicanos, su candidatura ofrece una oportunidad para cuestionar la dirección ideológica del Partido Demócrata.

Si gana en noviembre, El-Sayed podría convertirse en el primer musulmán elegido senador por Michigan y en una de las voces progresistas más visibles en la Cámara Alta. EFE