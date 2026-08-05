Desarticulada la rama de un cártel que había introducido 2,5 toneladas de metanfetamina en España

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La Policía Nacional y la Oficina de Estupefacientes de Francia (OFAST) han detenido a 13 personas vinculadas con la rama española del Cártel Jalisco Nueva Generación por haber introducido en España más de 2,5 toneladas de metanfetamina diluidas en unas 12 toneladas de aroma líquido de vainilla.

La presunta organización criminal, formada por 7 mexicanos, 4 españoles y 2 colombianos, habría transportado la mercancía desde México y la cocinaba en un laboratorio clandestino ubicado en una finca aislada de la provincia de Lleida, según ha informado este miércoles la policía en una rueda de prensa.

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La operación 'Vanille' ha supuesto la desarticulación de uno de los mayores laboratorios de este tipo de Europa, según han explicado los investigadores en su comparecencia, a la que han asistido la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo, y el jefe de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía en Catalunya, Pedro Roque Marín, y el inspector jefe de la sección de sintéticos de la Policía Nacional, Alejandro Martín.

DETENCIONES

Las 13 detenciones se llevaron a cabo el 11 de julio tras iniciar la investigación a principios de junio, y 12 personas han ingresado en prisión.

Cinco personas fueron detenidas en la provincia de Lleida, 4 en Barcelona y 4 en Tarragona.

CONTENEDOR PROCEDENTE DE MÉXICO

La mercancía se almacenaba inicialmente en una empresa logística de la provincia de Barcelona tras haberla recibido mediante un contenedor marítimo que cargaba cerca de 12.700 kilogramos de aroma de vainilla.

Los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta en el aroma líquido mediante "complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización", según la policía.

Una vez la policía constató que el laboratorio había empezado a recuperar la metanfetamina, se llevó a cabo un operativo en distintas ubicaciones que culminó con las detenciones.

METANFETAMINA

"La metanfetamina ya no es una amenaza, es una realidad", ha afirmado el inspector jefe Alejandro Martín.

El inspector, además, ha detallado que no es posible saber con certeza el tiempo que hacía que el cártel estaba operando en España.

Pese a constatar un aumento en la presencia de metanfetamina en los últimos años, Martín ha remarcado que el caso del fentanilo es diferente y que esta droga "no ha llegado a España".