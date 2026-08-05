Condenan a siete miembros de grupo neonazi alemán a penas de hasta cinco años de prisión

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Berlín, 5 ago (EFE).- Siete integrantes y un simpatizante del grupo de extrema derecha alemán 'Letzte Verteidigungswelle' (Última Ola de Defensa) han sido condenados este miércoles en Hamburgo (norte) a penas de entre un año y medio y cinco años de prisión.

Según la cadena de televisión NTV, han sido hallados culpables entre otros de integración en un grupo terrorista y de intento de asesinato, ya que habían planeado y llevado a cabo ataques contra refugiados y contra personas de izquierdas, aunque nadie resultara herido.

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Los reos fueron juzgados conforme al derecho juvenil, ya que cuando se produjeron los hechos contaban con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. El más joven de ellos fue condenado a un año y medio de prisión suspendida, por lo que no llegará a ingresar en la cárcel.

El juicio, que comenzó el pasado mes de marzo, se celebró debido a la edad de los acusados a puerta cerrada.

Según la Fiscalía General del Estado, el grupo de corte neonazi había sido creado en 2024 con el objetivo de defender a la "nación alemana" y lograr un colapso del orden democrático a través de actos violentos contra enemigos políticos y contra migrantes.

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Así por ejemplo, dos de los integrantes del grupo rompieron en enero de 2025 la ventana de un centro de refugiados en Schmölln (este) e intentaron provocar dentro un incendio utilizando artefactos pirotécnicos, aunque no lo consiguieron.

En el lugar de los hechos dejaron grafitis con mensajes como "Alemania para los alemanes" y "territorio nacionalsocialista" y pintaron esvásticas.

En otro caso, halló probado el tribunal, el grupo prendió fuego a un centro cultural de izquierdas en Altdöbern (este), que quedó completamente calcinado, aunque tampoco resultó herido nadie herido por causas fortuitas.

El grupo se comunicaba a través de aplicaciones de mensajería y fue desarticulado al menos parcialmente hace un año, cuando se produjeron registros y detenciones en Mecklemburgo-Antepomerania (norte), Brandeburgo y Sajonia (este) y Hesse (sur).EFE