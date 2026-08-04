El Gobierno destina una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender a menores migrantes solos en Ceuta

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad.

Según ha precisado, se trata de una partida que se habilita desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia. Precisamente, fuentes del departamento que dirige Sira Rego han confirmado posteriormente que van a realizar la transferencia de este crédito extraordinario a Ceuta para la atención de urgencia de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad.

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Estos 25 millones de euros se suman a los 5,5 millones que se repartieron en la conferencia sectorial de infancia el pasado mes de julio.

"Es buena prueba del compromiso, de que el Gobierno de España está acompañando a Ceuta y, por supuesto, también indudablemente poniendo especial énfasis en los más vulnerables", ha destacado Saiz, este martes, en declaraciones a los medios de comunicación tras valorar los datos de afiliados a la Seguridad Social a 30 de julio de 2026.

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Además, la ministra de Inclusión ha apelado "a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular" para dar atención a esos menores.

Preguntada por si recibieron una alerta de Marruecos días antes de la entrada masiva, Saiz ha asegurado que "en ningún momento" hubo "constancia de ningún informe que alertara" de la "magnitud de este hecho inédito", aunque ha reconocido que "había evidentemente una información de un repunte de llegadas propio de este periodo estival".

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"Es un hecho sin precedentes al que, por cierto, se le ha dado una respuesta también inédita, que no solamente quiero compartir y poner en valor y destacar, sino que la propia presidenta de la Comisión Europea, la señora Von der Leyen, aplaudía y alababa", ha insistido.

COLABORACIÓN DE MARRUECOS

Además, preguntada por si no hay ningún reproche que hacerle a Marruecos, la ministra ha remarcado que esta "buena gestión" de la crisis "no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos".

La ministra ha defendido que "la política migratoria del Gobierno de España pone siempre en el centro los derechos humanos" y ha insistido en que "una vez más España ha estado a la altura".