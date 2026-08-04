Hoteles Silken reduce un 17% su beneficio hasta los 5,97 millones en 2025 y sitúa sus ventas en 88 millones

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El grupo hotelero Silken cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto consolidado de 5,97 millones de euros, lo que representa un descenso del 17,22% respecto a los 7,22 millones de euros registrados en 2024, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

En concreto, la cifra de negocio consolidada de la compañía dirigida por Javier Villanueva alcanzó los 88,05 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone una caída del 7,43% respecto a los 95,1 millones del año 2024. Este resultado ha sido consecuencia del cese en la gestión de 8 establecimientos por la venta de los inmuebles hoteleros a un tercero.

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El resultado bruto de explotación (Ebitda)se situó en los 9,2 millones de euros, un 8,91% menos respecto a los 10,1 millones de euros de Ebitda positivo en 2024.

La situación patrimonial de la compañía hotelera vasca se ha visto notablemente reforzada. El patrimonio neto consolidado de Hoteles Silken se situó a cierre de 2025 en 26,70 millones de euros, lo que representa un aumento del 22,74% respecto a los 21,75 millones del año previo.

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Respecto al endeudamiento financiero, las deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros se sitúan en los 17 millones de euros al cierre del ejercicio, frente a los 18,2 millones de euros del ejercicio 2024, lo que supone una amortización de deuda financiera en el ejercicio de 1,2 millones de euros. A 31 de diciembre de 2025, la tesorería y otros activos líquidos ascienden a 18,7 millones de euros (11,4 millones de euros en 2024).

El grupo mantiene una importante aportación al empleo en el sector. A nivel consolidado, la plantilla media de la cadena asciende a 794 empleados fijos.

El Grupo gestionaba a 31 de diciembre de 2025, 31 hoteles y 2 spas, siendo la gestión media diaria de 2025 de 3.159 habitaciones. De los hoteles gestionados a 31 de diciembre de 2025, 10 son hoteles participados distribuidos por todo el territorio nacional.

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