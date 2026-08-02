VÍDEO: EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llagada masiva de migrantes desde Marruecos

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su recomendación de viaje para España y ha elevado al nivel 3 ("Reconsiderar e viaje") la advertencia específica para Ceuta, mientras mantiene el nivel 2 para el conjunto del país, debido a los disturbios derivados de la llegada masiva de migrantes al enclave español situado en el norte de África.

En la actualización publicada este sábado, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos que reconsideren cualquier desplazamiento a la ciudad autónoma dada la situación de seguridad, al tiempo que mantiene el aviso general de "extremar precauciones" para todo el territorio nacional español por riesgo de terrorismo y la posibilidad de alteraciones en el orden público.

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El Departamento de Estado ha señalado que "la llegada masiva e incontrolada de migrantes procedente de Marruecos a Ceuta puede dar lugar a situaciones de seguridad impredecibles y peligrosas" y ha recordado que "España ha desplegado al Ejército, la Policía Nacional y la Guardia Civil como consecuencia de esta grave situación".

Asimismo, Washington ha insistido en que "los estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes a la zona, dados los riesgos que esto supone para su seguridad" y ha instado a quienes decidan viaja a Ceuta a evitar manifestaciones y aglomeraciones, permanecer atentos a su entorno, seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar la información disponible en los medios de comunicación para adaptar sus planes en función de la evolución de la situación.

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Respecto al conjunto de España, el Departamento de Estado mantiene la recomendación de ejercer una mayor precaución debido al riesgo de terrorismo y a la celebración de manifestaciones, recordando que los grupos terroristas continúan considerando posibles objetivos en el país, entre ellos zonas turísticas, aeropuertos, estaciones de transporte, centros comerciales, edificios gubernamentales, hoteles, restaurantes, lugares de culto, centros educativos, parques y grandes acontecimientos deportivos o culturales.

La actualización de la advertencia se produce después de que las autoridades españolas reforzaran el dispositivo de seguridad de Ceuta tras la llegada de miles de migrantes procedentes de Marruecos. Según cifras facilitadas por las administraciones españolas, miles de estas personas ya habrían regresado al país vecino, mientras el Gobierno mantiene desplegados efectivos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad y trabaja en coordinación con las autoridades marroquíes para gestionar la crisis migratoria.

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