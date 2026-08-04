Cuatro arrestados por el apuñalamiento con una botella rota a un hombre para robarle el móvil

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Paterna a cuatro personas --tres hombres y una mujer, de entre 19 y 21 años-- por su presunta implicación en el apuñalamiento con una botella rota a un varón para robarle el móvil.

Según detalla la Jefatura Superior, a uno de ellos se le imputa, además, un delito de lesiones y al resto, un delito de omisión del deber de socorro. Los arrestados supuestamente sustrajeron a otro varón el teléfono móvil y uno de ellos le atacó con una botella rota cuando reclamó que se lo devolviesen.

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Los hechos ocurrieron la noche del 19 de julio, durante la celebración de la final del mundial de fútbol, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 a un merendero del municipio, donde un varón habría sido apuñalado. Una vez allí, los agentes localizaron en las proximidades a la víctima, un hombre que presentaba una herida sangrante en la zona abdominal, así como varios cortes en el brazo y el codo, por lo que solicitaron inmediatamente la asistencia de un indicativo sanitario.

Los policías, tras entrevistarse con la víctima, averiguaron que momentos antes se encontraba en el lugar viendo el partido con su teléfono móvil y cerca de él había un grupo de cuatro personas. En el momento de la celebración de un gol, un joven de este grupo se acercó a él, le abrazó y presuntamente aprovechó para sustraerle el terminal que llevaba en el bolsillo.

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Cuando la víctima le recriminó haberle hurtado el teléfono y le exigió que se lo devolviese, quienes se encontraban junto al presunto autor, se acercaron en actitud amenazante y le agredieron. Uno de los sujetos, incluso, rompió una botella y apuñaló con ella a la víctima en el brazo y el abdomen. Seguidamente, huyeron del lugar a bordo de un vehículo conducido por la joven que estaba junto a ellos.

ARMA LOCALIZADA

Asimismo, agentes de Policía Científica de la Comisaría Local de Paterna realizaron en el lugar la oportuna inspección ocular, localizaron y confiscaron la botella rota con la que presuntamente se produjo la agresión.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial permitieron finalmente identificar a los sospechosos, tres hombres y una mujer, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia. Al autor material del apuñalamiento también se le imputa un delito de lesiones y al resto, un delito de omisión del deber de socorro.

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El autor de las lesiones ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional. Los demás arrestados han sido puestos en libertad una vez oídos en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, donde se le contuvo la hemorragia, precisando más de 20 grapas. A este varón, además, le constaban en vigor dos órdenes judiciales de búsqueda y detención, por lo que una vez recibida el alta hospitalaria, también fue arrestado.

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