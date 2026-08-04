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Los hutíes reivindican un nuevo ataque contra un aeropuerto en el sur de Arabia Saudí

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El portavoz militar de los rebeldes hutíes de Yemen, Yahya Sari, ha confirmado este martes nuevos ataques sobre posiciones "sensibles" en el aeropuerto de Najrán, en el sur de Arabia Saudí, mediante el uso de un dron. "El impacto fue preciso", ha celebrado.

Sari ha explicado en un breve mensaje en redes sociales que el ataque es una respuesta a la violación con drones del espacio aéreo cometida por "el enemigo saudí" en las provincias yemení de Sada y Haya.

En ese sentido, el portavoz de los rebeldes yemeníes ha reiterado que ninguna de estas agresiones "quedará sin respuesta ni castigo".

En las últimas semanas se han intensificado los incidentes de este tipo, con las partes lanzándose ataques en represalia, todo en ello en pleno aumento de las tensiones en esta siempre convulsa parte del mundo, después de que Estados Unidos haya reactivado los ataques sobre Irán.

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Los hutíes controlan desde 2014 la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente tiene su sede en la ciudad de Adén, en el sur del territorio.

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