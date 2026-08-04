Carys Douglas, hija de Michael Douglas, sorprende hablando en español: "Mis recuerdos favoritos están en Mallorca"

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La primera edición de los premios "Mallorca, Tierra de Honor" ha reunido en Valldemossa a numerosas personalidades del ámbito cultural, social y artístico para rendir homenaje a quienes han ejercido como embajadores de la isla a lo largo de los años. Entre los galardonados se encontraban Michael Douglas, Norma Duval, Rosario Nadal, Pablo Erroz, María Eugenia Yagüe y Mariángel Alcázar, entre otros, en una ceremonia celebrada en el emblemático Teatro Costa Nord, impulsada por el Consell de Mallorca.

Durante el acto, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, agradeció el respaldo recibido en esta primera edición y destacó la importancia de reconocer a quienes han contribuido a difundir la identidad, la cultura y la filosofía mallorquinas por todo el mundo.

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Una de las grandes protagonistas de la noche fue Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, quien sorprendió hablando en español con unas emotivas declaraciones sobre la profunda conexión que mantiene con la isla, y especialmente con Valldemossa.

"Mallorca es una gran parte de mi vida. Sí, este pueblo, Valldemossa, es toda mi vida, es mi lugar favorito", confesó visiblemente emocionada, dejando claro que su relación con la isla va mucho más allá de las visitas estivales.

La joven también aseguró que algunos de los momentos más importantes de su vida están ligados a Mallorca. "Sí, todos mis recuerdos favoritos están aquí", afirmó, reflejando el fuerte vínculo emocional que mantiene con un lugar que ha formado parte de su infancia y juventud.

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Preguntada por la posibilidad de instalarse en Palma en el futuro, no cerró la puerta a esa opción. "Posiblemente. Es difícil porque mi hermano y yo vivimos en Nueva York, en la ciudad, pero ahora sí, cuando nosotros podemos, venimos aquí", explicó, reconociendo que la distancia y sus compromisos actuales hacen complicada una mudanza inmediata.

Con cierta timidez, y admitiendo que acababa de llegar a la isla, pidió disculpas por no expresarse con mayor soltura en español. "Perdona, necesito hablar más, es mi primera noche aquí y en dos semanas, tres semanas voy a hablar más. Perdona. Gracias", comentó entre sonrisas.

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Las palabras de Carys Douglas se convirtieron en uno de los momentos más entrañables de una gala que puso en valor el estrecho vínculo de numerosas personalidades con Mallorca y que reforzó el papel de Valldemossa como uno de los grandes referentes culturales y emocionales de la isla.