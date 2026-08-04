VÍDEO: Gobierno emitirá predicción de tiempo especial del eclipse: "Estadísticamente es un día para que no haya nubes"

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El Gobierno, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), emitirá una predicción meteorológica especial para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

"Estadísticamente es un día apropiado para que no haya nubes, pero a partir del 7 de agosto la Agencia Estatal de Meteorología va a lanzar un boletín diario con la precisión del tiempo y de humedad y de riesgos para incendios", ha señalado en una entrevista a Europa Press el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, Juan Cruz Cigudosa.

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Sobre cuándo se sabrá con certeza si estará nublado o despejado en el momento del eclipse, que será al atardecer, Cigudosa ha destacado que "pocas horas antes o el día antes".

"Las actividades humanas que más dependen del tiempo son, por ejemplo, las careras de Fórmula 1, que tienen extraordinarios profesionales que se dedican a prever qué tiempo va a haber y casi nunca aciertan", ha bromeado el secretario de Estado.

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Por ello, ha instado a "ser conscientes de las limitaciones tecnológicas". "Recomiendo que cada uno utilice la página de la AEMET para ver la previsión", ha puntualizado.

No obstante, el número 2 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha advertido de que "si hay nubes no quiere decir que no se va a sentir el eclipse".

Así, ha explicado que, si está nublado, "se verá comprometida la visión del Sol, la nitidez de la corona, pero de noche se va a hacer igual". "Cuando hay nubes también se hace de noche y la sensación de que se hace de noche será la misma", ha afirmado.

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La AEMET reforzará sus predicciones meteorológicas de cara al eclipse total de sol que será visible desde España el próximo 12 de agosto y, a partir del viernes 7, emitirá un boletín de predicción meteorológica especial con actualizaciones diarias hasta el evento.

En el boletín se incluirá un pronóstico del tiempo general para España y se hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que puedan tener lugar. También se añadirá la predicción de temperaturas máximas y del índice de peligro de incendios. El boletín estará disponible en portada de la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y se difundirá en sus redes sociales oficiales y a los medios de comunicación.

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Uno de los parámetros que mayor interés suscitan de cara a la observación del eclipse es la presencia de nubosidad en los cielos. En mayo se publicó un estudio sobre la probabilidad de que los cielos estén despejados en España el 12 de agosto a partir de conjuntos de datos basados en observaciones y el uso de modelos matemáticos, todo ello calibrado con información procedentes de satélites.

A partir de cinco días antes del evento ya es posible realizar una predicción de la nubosidad con ciertas garantías y por ello también se incluirá la predicción de la nubosidad, parámetro clave a la hora de observar el eclipse. Este pronóstico también podrá consultarse en un visor interactivo accesible desde la web 'www.trioeclipses.es' desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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Además, la Agencia Estatal de Meteorología difundirá en sus redes sociales infografías con información sobre la nubosidad prevista y, en caso de que las condiciones meteorológicas lo hagan necesario, sobre los avisos meteorológicos en vigor, como hace habitualmente.

Se prestará apoyo a las autoridades nacionales de Protección Civil y, a través de las delegaciones territoriales de la Agencia, también a las de las comunidades autónomas, proporcionando información precisa sobre el estado del tiempo previsto y los fenómenos meteorológicos adversos.

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Desde el Ministerio apuntan que, en una jornada en la que se espera una masiva afluencia de personas a espacios naturales, "conocer con antelación y de la manera más precisa posible la situación meteorológica se convierte en un aspecto clave".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1108923/1/gobierno-emitira-prediccion-tiempo-eclipse-dia-no-haya-nubes

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06