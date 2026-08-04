La producción industrial de Brasil cae un 1,8 % y amplía la desaceleración

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São Paulo, 4 ago (EFE).- La producción industrial de Brasil, la mayor economía latinoamericana, cayó un 1,8 % en junio respecto a mayo, el segundo retroceso consecutivo, informó este martes el Gobierno.

La caída de este último mes fue más pronunciada que la registrada en mayo, cuando el sector, que representa alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país, retrocedió un 0,2 %, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

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El dato confirma una desaceleración en la producción industrial, después de que la actividad comenzara el año con un crecimiento robusto pero perdiera impulso en los meses posteriores.

Entre las actividades industriales que más cayeron figuraron la producción de productos farmacéuticos (-11 %), la de derivados del petróleo y de biocombustibles (-5,9 %), y la de productos químicos (4,3 %).

Por otro lado, si se compara con junio del año pasado, creció un 1,7 %.

El Gobierno brasileño y el sector privado achacan la pérdida de impulso a las altas tasas de interés, situadas en un 14,25 % anual, que encarecen el crédito para los empresarios.

La mayoría de los analistas espera una desaceleración o una variación positiva mínima en la economía brasileña este año, después de que creciera un 2,3 % en 2025 y un 3,4 % en 2024.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó en julio la proyección de crecimiento de Brasil del 1,9 % al 2,4 %. EFE