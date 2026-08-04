Rumanía garantiza el suministro de combustible para la población, la agricultura y el transporte

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El primer ministro en funciones de Rumanía, Ilie Bolojan, ha asegurado este martes que el suministro para la población, así como los sectores de la agricultura y el transporte está garantizado en el marco de la extrema sequía que vive el país.

"Los datos muestran que la situación ha mejorado. La refinería OMV funciona a plena capacidad y Petromidia opera al 85% de su capacidad, y se espera que vuelva a un régimen normal de funcionamiento para finales de semana. En este momento, no anticipamos problemas con el suministro de combustible para la población, la agricultura y los transportistas", ha detallado en un mensaje en redes sociales.

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Por otro lado, Bolojan ha informado de que el nivel del agua en la central hidroeléctrica de Cernavoda, en el sureste del país, "no ha bajado". "Es una buena señal, pero la situación sigue siendo difícil y seguimos contemplando todas las medidas para mantenerla en funcionamiento el mayor tiempo posible", ha expresado.

Las máquinas excavadoras siguen trabajando a destajo para retirar los fragmentos de roca tras la detonación controlada que llevaron a cabo las autoridades en el río Bala en la víspera para aumentar el flujo de agua hacia Cernavoda en el marco de la extrema sequía en el país, que ha obligado a declarar el estado de alerta en el país.

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Según datos publicados por el Instituto Nacional de Hidrología y Gestión del Agua (INHGA), el caudal del Danubio disminuirá de cara al 10 de agosto hasta los 1.350 metros cúbicos por segundo en el tramo de Bazis, en el sur del país, por debajo del mínimo histórico registrado en 1985 de 1.400 metros cúbicos por segundo.

En medio de este contexto, representantes de empresas energéticas discutirán una serie de medidas para garantizar la liquidez en el mercado e identificar medidas para la reducción voluntaria del consumo entre los grandes consumidores.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha firmado este mismo martes dos medidas aprobadas por el Parlamento sobre la declaración del estado de crisis en el mercado de productos petrolíferos y la ley de prórroga del plazo para la aplicación de un tipo reducido de IVA en la adquisición de viviendas.

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LA SITUACIÓN EN HUNGRÍA

La sequía generalizada ha puesto en alerta también las autoridades húngaras, que han advertido de que la central nuclear de Paks podría quedar parada ante la falta de agua que se utiliza para enfriar sus reactores proveniente del río Danubio.

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"Hemos sobrevivido a la noche más difícil y crítica hasta el momento. Debido al continuo descenso del Danubio, desde la tarde parecía cada vez más desesperanzador que pudiéramos mantener en funcionamiento la única turbina de la central nuclear de Paks", ha explicado el primer ministro, Peter Magyar.

No obstante, ha celebrado que se haya revertido el descenso y el nivel del agua haya comenzado a subir "lentamente". "Se ha restablecido el funcionamiento de las bombas. Por la mañana, el nivel del agua había subido dos centímetros y la última turbina funcionaba de forma estable", ha dicho en un mensaje en vídeo en redes sociales.

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