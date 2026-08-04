Snap alcanza 971 millones de usuarios mensuales activos y prepara el lanzamiento de sus gafas Specs el 16 de septiembre

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Snap ha anunciado que ya cuenta con 971 millones de usuarios mensuales activos a nivel global, al tiempo que prepara un evento de lanzamiento para sus nuevas gafas de realidad aumentada Specs, previsto para el próximo 16 de septiembre.

La compañía ha compartido los resultados financieros del segundo trimestre de este año, donde ha trasladado que han aumentado los ingresos en un 19 por ciento, además de ampliar los márgenes y mejorado el rendimiento publicitario.

Esto, según ha explicado el cofundador y director ejecutivo, Evan Spiegel, en un comunicado, es una muestra de su capacidad para reforzar su negocio principal y "construir una base financiera más sólida para Snap".

Además, ha anunciado que ya disponen de 971 millones de usuarios activos mensuales, lo que supone un aumento considerable tras superar los 900 millones de usuarios en abril del pasado año. "Seguimos centrados en dar servicio a nuestros usuarios, ofrecer un valor cuantificable a los anunciantes y en invertir para aumentar el flujo de caja libre por acción a lo largo del tiempo", ha sentenciado Spiegel.

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EVENTO DE LANZAMIENTO PARA LAS NUEVAS SPECS

Snap ha compartido estos resultados coincidiendo con la preparación de un evento de lanzamiento para sus nuevas gafas de realidad aumentada Specs, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre en Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Tras presentarlas en junio de este año, la compañía pretende aprovechar este evento para ofrece un primer análisis en profundidad de las nuevas gafas, que ascienden a un precio de 2.195 dólares (alrededor de 1.905 euros al cambio) para su reserva.

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Así, se dará a conocer como las Specs integran asistencia de inteligencia artificial (IA), herramientas de trabajo, entretenimiento y experiencias compartidas con el entorno. Igualmente, se reunirá a líderes de la industria, socios, desarrolladores y creadores, que podrán probar las Specs de primera mano.

Con todo, el evento se podrá seguir en directo en su página oficial el 16 de septiembre a las 16:00 horas (hora del pacífico), es decir, a la 1:00 horas de la madrugada del 17 de septiembre en España.