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Marlaska niega que los servicios secretos avisaran de que pudiera pasar "nada parecido" a una entrada masiva en Ceuta

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes que los servicios secretos españoles avisaran de que pudiera pasar "nada parecido" a la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta el pasado 30 de julio y ni siquiera similar a lo sucedido en la crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma en 2021.

Así lo ha dicho en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Ministerio del Interior tras la reunión extraordinaria que ha mantenido con sus homólogos europeos para analizar esta crisis migratoria.

Al ser preguntado sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y tras mostrar su "confianza y reconocimiento" al trabajo de "todos los servicios de información españoles", el ministro ha recalcado que "no hubo ningún informe" ni "ningún aviso" de que "nada parecido a lo que ha acontecido pudiera pasar".

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"Pero no nada parecido a lo que ha acontecido, sino nada parecido a lo que sucedió en 2021, cuando entraron en Ceuta de forma irregular 10.000 personas", ha detallado el responsable del Ministerio del Interior.

"HABRÍA LLEGADO A LAS MÁS ALTAS INSTANCIAS"

Y ha hecho hincapié en que "si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así" sucediera eso "hubiera tenido cauces de información mucho más complementarios" y habría llegado a las "más altas instancias".

"Creo que con eso lo digo todo. La información que había es la que se ha reseñado y han dicho otros miembros del Gobierno de España", ha defendido Marlaska, incidiendo en que sólo se podía prever que, como ocurren en otras temporadas estivales, se registrara "una elevación de las entradas irregulares".

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