Bruselas no ve problemas de seguridad en suministro eléctrico por la sequía en el Danubio

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Bruselas, 4 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) "sigue de cerca y supervisa" los efectos de la sequía en el río Danubio, con centrales nucleares a mínimo rendimiento en Rumanía y Hungría por la escasez de caudal de agua, que afecta también a la agricultura y el transporte, aunque no detectó problemas para el suministro eléctrico.

"Por el momento no estamos viendo ningún problema de seguridad de suministro (...). Las centrales eléctricas ya tienen sistemas de contingencia en funcionamiento y también existe la venta e intercambio de electricidad entre los estados miembros", dijo la portavoz comunitaria de Clima y Energía, Anna-Kaisa Itkonen, en una rueda de prensa.

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En este sentido, la Comisión expresó su intención de "convocar un grupo de coordinación eléctrica tan pronto como sea necesario y surja esa necesidad", aunque aseveró que primero quieren tener "una imagen completa de lo que está sucediendo en los países afectados".

El caudal del río Danubio ha caído a mínimos históricos por la falta de lluvias, la reducción del agua procedente del deshielo alpino y las sucesivas oleadas de calor que afectan desde hace semanas a la región.

"Tenemos muy buenos mecanismos e intercambios de solidaridad regional, así que obviamente todos estos entrarán en acción tan pronto como haya alguna situación que lo justifique", añadió la portavoz comunitaria.

La situación de sequía ha provocado que varios países de Europa Central como Hungría, Rumanía, Bulgaria, Austria o República Checa lleven a cabo medidas extraordinarias para paliar los efectos de la falta de agua.