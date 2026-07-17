Talavera contará con camiones cisterna para refrescar a vecinos y aficionados si España gana el Mundial

La Plaza de España de Talavera de la Reina contará con camiones cisterna equipados con mangueras que lanzarán chorros de agua para que vecinos y aficionados puedan disfrutar de la posible celebración del Mundial, si España logra la victoria frente a Argentina.

Esta opción se plantea para que se cumplan todas las garantías de seguridad, manteniendo el ambiente festivo característico de este tipo de acontecimientos.

Por otro lado, acordonará este domingo la fuente de la Plaza de España por motivos de seguridad, siguiendo las indicaciones recogidas en un informe emitido por la Policía Local, tal y como ha informado en un comunicado.

La medida responde a que las lanzas por las que emana el agua de la fuente pueden suponer un riesgo para las personas si acceden a su interior durante una celebración multitudinaria, por lo que el Consistorio ha decidido impedir el acceso a este espacio con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes.

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Desde el Ayuntamiento se ha explicado que esta decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención, con el fin de evitar cualquier incidente que pudiera producirse en caso de una concentración de personas.

No obstante, el equipo de Gobierno quiere que los talaveranos puedan celebrar una hipotética victoria de la selección española en la final del Mundial ante Argentina, por lo que ha preparado una alternativa para que la celebración pueda desarrollarse con normalidad.

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Desde el Ayuntamiento se anima a los talaveranos a disfrutar de la jornada con responsabilidad y espera poder celebrar junto a la ciudadanía un nuevo éxito deportivo de la selección española en un ambiente de alegría, convivencia y seguridad.