El Ayuntamiento cortará el tráfico a primera hora de la tarde del domingo en Colón, Serrano y Castellana por el Mundial

El Ayuntamiento de Madrid cortará la circulación del tráfico a primera hora de la tarde del domingo alrededor de las dos pantallas en Colón, desde donde se podrá seguir la final del Mundial a disputar entre España y Argentina a las 21 horas, unas afecciones a la movilidad que impactarán en la plaza, Serrano, Génova y Castellana.

Desde primera hora de la tarde se irá cortando y ampliando en función de la afluencia de la gente que vaya ocupando la plaza y la calzada, tanto de Colón como de Serrano, Goya, Castellana y Génova.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado desde el Palacio de Cibeles que el Ayuntamiento está "trabajando ya en la celebración de la eventual celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol, tanto en el recorrido que pudieran hacer los jugadores del aeropuerto de Barajas hasta el punto de la celebración por parte de todos los madrileños de este título".

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Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda el uso del transporte público tanto para acudir a la Plaza de Colón como para la posible celebración el lunes. Carabante ha anticipado que habrá refuerzos de Metro, desvíos de líneas de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y también refuerzos de esta a los lugares de celebración y de visionado del partido.