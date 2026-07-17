La UE sanciona a una persona y cinco empresas del complejo militar ruso por ataques con drones a Kiev

La Unión Europea ha acordado este viernes imponer sanciones a una persona física y cinco empresas vinculadas al complejo militar-industrial ruso por su papel en la fabricación de drones, en respuesta a los ataques mortales de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, durante las noches del 1 y el 5 de julio.

Así lo han anunciado los Veintisiete en un comunicado en el que han precisado que las cinco entidades sancionadas forman parte del grupo empresarial ABS Electro, dedicado al "desarrollo y fabricación" de componentes electrónicos y radioelectrónicos empleados en los mismos, entre ellos sistemas para reforzar la resistencia de los drones rusos Shahed y Geran frente a "la guerra electrónica".

PUBLICIDAD

Además, han detallado que varias empresas fabrican sistemas de control automatizados para el sector energético ruso, "lo que supone una importante fuente de ingresos" para el Kremlin. Así las cosas, la persona sancionado es Irina Jarísova, presidenta del consejo de administración de ABS Electro y directora de varias de las compañías del grupo.

Las medidas restrictivas adoptadas este viernes son una reacción a las acciones rusas que "socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia" de Ucrania, según se lee en el escrito.

Las personas y entidades sancionadas sufrirán la congelación de los bienes y cuentas bancarias que tengan en suelo la UE, además de la prohibición de viajar a estos territorios y de realizar cualquier tipo de negocio o transacción financiera con empresas del bloque comunitario.

PUBLICIDAD