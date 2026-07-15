Thomas Tuchel: "Es fácil decir que me equivoqué"

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, defendió sus decisiones y cambios en el segundo tiempo tras la derrota (1-2) contra Argentina en semifinales del Mundial 2026, donde su equipo se metió atrás después de adelantarse, sin arrepentimiento tampoco en el "mejor partido" del torneo.

"Estamos decepcionados, estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar y concedimos muchas ocasiones. No pudimos recuperar la posesión del balón y luego concedimos muchos centros, ocasiones y disparos. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar", dijo en declaraciones a la BBC después del encuentro en Atlanta (Estados Unidos).

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"También hice sustituciones ofensivas en los últimos partidos, simplemente intentamos ayudar a los jugadores. Concedimos una ocasión inmediatamente y decidimos poner una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos", añadió.

Tuchel quedó señalado en el paso atrás de su equipo, aunque el técnico alemán destacó que esa reacción defensiva se produjo antes de sus cambios. "Ganaron todos los balones aéreos, no paraban de centrar, así que pusimos una defensa de cinco para cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo. Justo después de nuestro gol, sin ninguna sustitución, concedimos demasiados centros y demasiadas ocasiones, así que intentamos ayudar", dijo.

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"Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que me equivoqué. Por supuesto que queríamos buscar el segundo gol. Mantuvimos nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos. No podíamos ganar ningún balón, no podíamos mantener la posesión, así que creo que no fue un problema estructural, no cambiamos nada. Pero el partido cambió por completo. No hay problema, entiendo que se hable de esto y que hay millones de entrenadores que lo saben mejor después del partido", añadió.

Tuchel reconoció su responsabilidad pero destacó el gran partido de Inglaterra pese a la derrota. "Analicé el partido y lo hice de cierta manera, así que es mi responsabilidad. En este momento, no me arrepiento. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizás el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo genial, no pudimos conseguir la victoria, pero no nos arrepentimos", afirmó.

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"Creo que se vio la mentalidad durante todo el partido y la fortaleza del grupo. Jugamos los partidos como nos tocó, nos enfrentamos a equipos fuertes en el grupo, viajamos muchos kilómetros, jugamos en altitud, con diez hombres, con calor y superamos todos los obstáculos. Estuvimos muy cerca hoy. No es momento de analizar todo el torneo, simplemente nos despedimos porque perdimos un partido crucial", terminó.