Irán pide reducir el consumo de electricidad tras los ataques de EEUU contra "instalaciones de suministro"

Las autoridades de Irán han realizado este viernes un llamamiento a la población para que reduzcan el consumo de electricidad ante la presión sobre la red debido al "calor extremo" y los "ataques" de Estados Unidos contra "instalaciones de suministro" en la zona sur del país, en medio de los intercambios de ataques de los últimos días pese al alto el fuego pactado en abril y el memorando de entendimiento firmado en junio.

El Ministerio de Energía iraní ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que pide a sus ciudadanos que "apaguen los aires acondicionados durante una hora" para "ayudar a facilitar un suministro eléctrico estable a las provincias del sur, actualmente sometidas a un calor extremo y a ataques contra instalaciones de suministro".

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"Si cada uno de nosotros hace este pequeño favor, podemos ayudar a dar un mejor suministro de electricidad al pueblo del sur del país al reducir la carga sobre la red y reducir la presión sobre la red eléctrica nacional", ha dicho. "Una hora de favor, un paso efectivo para dar electricidad sostenible ante el insoportable calor en el sur", ha destacado.

El viceministro de Energía iraní, Mustafá Rayabi Mashhadi, ha destacado que la cartera intenta "minimizar las restricciones de energía en las regiones del sur, especialmente en las zonas afectadas por la guerra". "Si mejoran las condiciones y desciende la demanda, se priorizará el suministro de electricidad a estas regiones", ha argumentado.

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"La política del Ministerio de Energía es que, a la hora de imponer posibles restricciones, las regiones del sur del país y las zonas tropicales son consideradas especialmente sensibles y sufrirán menos presión que otras partes del país", ha puntualizado, según un segundo comunicado publicado por la cartera.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.

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