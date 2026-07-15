Harry Kane: "Es una auténtica decepción, estoy destrozado por todos"

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, confesó estar "destrozado" por todos sus compañeros y por la afición después de caer (1-2) este miércoles ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026, dejando escapar la renta en una mala segunda parte donde se metieron atrás, otra "decepción" en busca de lograr un título.

"Estoy destrozado por los chicos, destrozado por todos: el equipo, el cuerpo técnico, la afición. Jugamos un buen partido casi todo el tiempo. Cuando nos pusimos 1-0 arriba, parece que intentamos aguantar, lo cual a este nivel no es suficiente", dijo en declaraciones a la BBC después del partido en Atlanta (Estados Unidos).

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"Estoy destrozado porque hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y los chicos lo han dado todo, con esfuerzo, sudor y lágrimas. Quedarnos a las puertas es una auténtica decepción", añadió.

Kane valoró la actuación de una Inglaterra que se adelantó a media hora del final pero, a partir de ahí, se metió atrás, cada vez más replegada pero sin ser contundentes, también con los cambios de Thomas Tuchel. "Nos costó presionar. Sobre todo en la primera parte y al principio de la segunda, les presionamos bien, les pusimos mucha presión arriba, lo que nos permitió ganar balones y controlar mejor el partido", comentó.

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"Después del gol, ya fuera porque ellos subían más jugadores al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue un ataque constante. Nos defendimos bien, pero al final no fue suficiente. Luego, cuando marcaron sus dos goles, intentamos encontrar algo, pero no pudimos recuperar el ritmo del partido", añadió.

Por otro lado, Kane fue preguntado por otra decepción a las puertas de sumar el segundo título de la historia de Inglaterra tras el Mundial de 1966. "Tuvimos muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos y otra semifinal. Hablamos de derribar la puerta, estuvimos cerca, solo necesitamos encontrar esa pieza que nos falta al final del torneo", afirmó.

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"Estos torneos te agotan con tanto esfuerzo, presión y exigencia mental. Lo hemos demostrado durante las seis o siete semanas que llevamos juntos, pero nos falta esa pieza final", terminó.