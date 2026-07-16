Agencias

Desarticulado un grupo criminal que manipulaba la obtención de permisos de residencia y trabajo a cambio de dinero

Guardar
Google icon
Imagen FG52QAQ2VFDVLNSS6VY2ADYQAE

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que manipulaba la obtención de permisos de residencia y trabajo a cambio de una contraprestación económica. En total, han sido detenidas cinco personas en Navarra por su presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la Administración Pública y de favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación comenzó hace un año, cuando se detectó la existencia de una trama que captaba a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen asiático y magrebí, en situación de vulnerabilidad administrativa, con la finalidad de ofrecerles regularizar su situación a cambio de dinero.

PUBLICIDAD

Lo hacían facilitando la tramitación de expedientes de manera fraudulenta, eludiendo el procedimiento administrativo legal y omitiendo errores graves y la falta de requisitos, según ha informado la Guardia Civil.

Los investigadores obtuvieron evidencias de que los miembros de la trama adoptaban numerosas precauciones para eludir la vigilancia. Sin embargo, a pesar de que se reunían en lugares de culto, cafeterías o dentro de vehículos, fue posible documentar las reuniones que mantenían.

PUBLICIDAD

Finalmente, la investigación llevó a realizar cuatro registros en domicilios de Pamplona y Tiebas, junto con un quinto en la Oficina Única de Extranjería de Navarra, el lugar de trabajo de uno de los detenidos. Durante los registros se incautó numeroso material informático y documentación de relevancia para la investigación.

La autoridad judicial, tras su puesta a disposición, ha ordenado el ingreso en prisión provisional para cuatro de los presuntos implicados, estableciendo una fianza de 5.000 euros para eludir la prisión preventiva a dos de ellos. Un quinto sospechoso ha quedado en libertad provisional sujeto a medidas cautelares.

Esta operación se enmarca entre los objetivos contemplados por la Guardia Civil en su Plan Estratégico, concretamente la lucha integral contra las redes de inmigración irregular y el control de los flujos migratorios irregulares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren una adolescente y su abuela en un ataque de artillería en la región rusa de Briansk

Infobae

Tribunal nigeriano decomisa 48 propiedades ligadas a un exministro acusado de corrupción

Infobae

El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y roza los 19.300 puntos, con el petróleo a la baja en 84 dólares

El Ibex 35 abre con una subida del 0,1% y roza los 19.300 puntos, con el petróleo a la baja en 84 dólares

Evacuada la población de Malpica de Arba (Zaragoza) por el incendio originado en el término municipal de Orés

Evacuada la población de Malpica de Arba (Zaragoza) por el incendio originado en el término municipal de Orés

La falta de fondos y de Constitución ensombrece las primeras elecciones de Sudán del Sur

Infobae