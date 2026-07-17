El Nikkei y el Kospi sufren fuertes caídas arrastrados por el desplome tecnológico

Las bolsas de Tokio y Seúl han despedido la sesión de este viernes con fuertes retrocesos como consecuencia del desplome generalizado de los valores tecnológicos, arrastrados por las caídas en la sesión de ayer de las 'chiperas' estadounidenses ante la incertidumbre de cara a la inminente publicación de las cuentas del segundo trimestre.

De este modo, el Nikkei 225 y el Kospi, que a mediados de junio conquistaban máximos históricos, han concluido la última sesión de la semana con retrocesos del 4,03% y del 6,37%, respectivamente. De este modo, en el último mes acumulan caídas del 23% en el caso del selectivo surcoreano y del 8% en el del japonés.

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En la sesión de este viernes, el principal índice de la Bolsa de Tokio ha despedido la jornada en 64.141,12 puntos, con un descenso del 4,03%, cuando el pasado 25 de junio llegaba a cerrar por encima de los 72.300 enteros.

No obstante, en lo que va de año el selectivo tokiota se anota una revalorización del 23% y acumula una subida del 60% en los últimos doce meses.

De su lado, el índice Kospi de la Bolsa de Seúl ha concluido la jornada de hoy con una caída del 6,37% para cerrar en 6.820,60 puntos, cuando el 22 de junio despedía la sesión por encima de los 9.100 enteros. Aún así, en lo que va de año el selectivo surcoreano avanza un 58% y un 113% en los últimos doce meses.

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Las caídas de estas dos bolsas asiáticas han estado protagonizadas por los fuertes descenso entre los valores tecnológicos, incluyendo un descenso del 8,77% de las acciones de la surcoreana Samsung y del 11,53% de SK Hynix.

De su lado, en Tokio, valores tecnológicos como Kioxia perdían un 16,10%, mientras que SoftBank cedía un 9% y Laserctec un 9,66%. Asimismo, Advantest bajaba un 7,20% y Tokyo Electron un 8,17%.

Esta corrección llega después de que los fabricantes estadounidenses de microprocesadores cerrasen la sesión de ayer con fuertes descensos, incluyendo una caída del 2,40% de Nvidia y bajadas de algo más del 5% para Intel, Broadcom, Micron y AMD.