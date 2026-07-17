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Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York

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Madrid, 17 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá a la final del Mundial de fútbol del próximo domingo en Nueva York, donde la selección española disputará el título frente a la de Argentina.

El Ejecutivo ha confirmado este viernes la presencia en el partido del mandatario, quien al término del encuentro se desplazará directamente desde Nueva York a Argel para la visita oficial que tiene prevista.

Aunque inicialmente se había avanzado que el presidente del Gobierno no se desplazaría a Nueva York debido a que el lunes, 20 de julio, tiene una visita oficial a Argelia, pero después informó de que estaba intentando cuadrar agendas para poder acudir al partido.

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El Palacio de la Zarzuela ya había adelantado esta semana que en la final estarán presentes tanto los reyes de España, como su primogénita, la princesa Leonor, y su hemana, la infanta Sofía. EFE

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