El Festival de música y teatro de Salzburgo arranca este viernes su 106 edición

Viena, 17 jul (EFE).- El Festival de Salzburgo inicia este viernes su 106 edición, que hasta el 30 de agosto convierte a la ciudad alpina en el epicentro mundial de la música y teatro clásicos, con los directores, orquestas, solistas, agrupaciones artísticas y dramaturgos más destacados del panorama internacional contemporáneo.

Bajo el lema 'El nacimiento del tiempo y el poder del corazón', el certamen ofrece este año 208 funciones, con un presupuesto de 77,3 millones de euros, en 19 escenarios distintos.

El precio de las casi 218.000 entradas a la venta oscila entre 10 y 450 euros.

Si bien el acto oficial de apertura se celebra el 26 de julio -con un discurso de la disidente bielorrusa Maria Kalesnikava- los espectáculos artísticos comienzan ya este viernes.

El concierto inaugural corre hoy a cargo del controvertido y aclamado director greco-ruso Teodor Currentzis y su orquesta y coro 'Utopia', que interpretarán composiciones del estonio Arvo Pärt y del húngaro György Kurtág.

La tradición dramática cumplirá este sábado con su cita más emblemática: la representación del auto sacramental 'Jedermann', de Hugo von Hofmannsthal.

Se trata de la pieza fundacional del Festival de Salzburgo en 1920, que vuelve, como cada año, a escenificarse de forma monumental al aire libre en la icónica Plaza de la Catedral.

Estrenos de premios Nobel

En el apartado teatral generan gran expectación dos estrenos mundiales de autores austríacos galardonados con el Premio Nobel de Literatura.

'Schnee von gestern, Schnee von morgen' (Nieve de ayer, nieve de mañana), de Peter Handke (premio Nobel en 2019), presenta un paseo introspectivo repleto de reflexiones poéticas sobre la percepción y el paso del tiempo.

'Unter Tieren' (Entre animales), de Elfriede Jelinek (Nobel en 2004), es una feroz sátira social en la que diversos animales de granja toman la palabra para plasmar una mirada crítica hacia la codicia corporativa, el capitalismo desmedido y la corrupción moral de la humanidad.

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En el terreno operístico, hay cuatro nuevas producciones escénicas, entre las que destaca una reinterpretación de 'Carmen', de Georges Bizet.

Su puesta en escena corre a cargo de la coreógrafa y bailarina argentina Gabriela Carrizo, mientras que la dirección musical estará en manos de Currentzis y su 'Utopia'.

Otras escenificaciones incluyen la ópera 'San Francisco de Asís', de Olivier Messiaen, así como 'El viaje a Reims', de Gioachino Rossini, con la participación del tenor uruguayo Edgardo Rocha como el Caballero Belfiore.

La oferta instrumental se compone de 80 conciertos sinfónicos y de cámara, con artistas asiduos al escenario del Festival, entre ellos varios hispanoamericanos.

El maestro español Roberto González-Monjas dirigirá a la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo en un monográfico dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart (nacido en Salzburgo en 1756) y en los tradicionales conciertos matinales dedicados exclusivamente a su obra.

La monumental Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, conocida como 'Auferstehung' ('Resurrección'), será interpretada por la Filarmónica de Viena bajo la batuta del maestro venezolano Gustavo Dudamel.

Por su parte, el maestro catalán Jordi Savall liderará a La Capella Reial de Catalunya y Le Concert des Nations en un selecto programa de música antigua y barroca, con obras de Mozart y Antonio Vivaldi.

La veterana pianista argentina Martha Argerich regresa al Festival acompañada por el violinista francés Renaud Capuçon, con un concierto de obras de Debussy, Schumann y Beethoven.

El tenor peruano Juan Diego Flórez ofrecerá un recital lírico junto al pianista Vincenzo Scalera, y la soprano española Serena Sáenz actuará como solista en la Misa en do menor de Mozart.

Y la soprano cubano-española-estadounidense Lisette Oropesa protagonizará una gala dedicada a la zarzuela y a autores españoles como Falla y Granados. EFE

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