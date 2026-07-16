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Rusia ataca Ucrania con 13 misiles, munición merodeadora y 146 drones

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Berlín, 15 jun (EFE).- Rusia lanzó anoche 13 misiles, cinco municiones merodeadoras Banderol y 146 vehículos aéreos no tripulados contra territorio de Ucrania, según informó este jueves la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de seis misiles y 16 drones en quince ubicaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en siete.

En concreto, desde las 18.00 horas del miércoles, Rusia atacó con ocho misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, con cuatro misiles de crucero Kh-22/32 desde las aguas del mar Negro, y con un misil antirradar Kh-31P, además de lanzar munición Banderol y aparatos aéreos no tripulados Shahed, Gerbera, Italmas y drones réplica Parodia desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol y Mílerovo, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

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Las fuerzas de defensa ucranianas derribar o neutralizar tres misiles balísticos y 129 drones enemigos en el norte, sur, centro y este del país, indica la Fuerza Aérea en Telegram.

Se registraron impactos de cinco misiles balísticos, del misil antirradar y de 16 vehículos aéreos no tripulados de ataque en quince ubicaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en siete.

Según el parte, cuatro misiles de crucero no alcanzaros sus objetivos.

La Fuerza Aérea advertía que el ataque continuaba a la hora de publicación de parte con la presencia de varios drones en el espacio aéreo ucraniano. EFE

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