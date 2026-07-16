Jordania dice haber interceptado ocho misiles iraníes sin registrar víctimas ni daños

Amán, 16 jul (EFE).- Jordania, aliado de Estados Unidos, aseguró este jueves haber interceptado ocho misiles iraníes dirigidos a su territorio sin que se hayan registrado víctimas o daños materiales, en medio de la escalada militar entre EE.UU. e Irán.

Una fuente militar del Ejército jordano aseguró en un comunicado que los sistemas de defensa aérea del reino hachemí interceptaron los "ocho misiles iraníes esta madrugada", sin que provoquen víctimas ni daños materiales.

Asimismo, la fuente indicó que "la operación de interceptación se llevó a cabo en el marco de los procedimientos defensivos y operativos establecidos para salvaguardar la soberanía del reino, proteger su espacio aéreo y garantizar la seguridad de sus ciudadanos".

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Los incidentes "no causaron heridos ni daños materiales", mientras el equipo del Cuerpo de Ingenieros Reales se encargó de los restos que cayeron en varios lugares y los aseguraron de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad", añadió.

Afirmó, asimismo, que las Fuerzas Armadas jordanas "mantienen la vigilancia del espacio aéreo al máximo nivel de alerta, y responderán a cualquier amenaza de acuerdo con las reglas de enfrentamiento establecidas".

En Kuwait, otro aliado de EE.UU., el Ejército del país del golfo Pérsico anunció en un comunicado esta madrugada que sus defensas aéreas "enfrentaron ataques de drones" en distintas zonas del país, sin precisar su origen ni informar hasta el momento de daños materiales o víctimas.

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Baréin, sede de la Quinta Flota de EE.UU., anunció por su parte, en un comunicado del Ministerio de Interior difundido a medianoche, que el reino del Golfo "activó las sirenas" para advertir de un ataque, e instó a sus "ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

EE.UU. reanudó los ataques contra Teherán el pasado fin de semana, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Irán.

Teherán, por su parte, acusó a EE.UU. de haber "hecho añicos" el memorando de entendimiento firmado con Washington para terminar la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval sobre el país persa esta semana, además de informar de la muerte de más de 30 civiles por los ataques estadounidenses de los últimos días. EFE

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