Irak denuncia un ataque con drones contra el consulado de EE.UU. y una base en el norte

Bagdad, 16 jul (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, condenó este jueves "enérgicamente" un ataque con ocho drones interceptado en las últimas horas antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos y una base en el norte de Irak, coincidiendo con la visita que el jefe del Gobierno del país árabe realiza a Washington.

Según fuentes oficiales, el ataque se produjo en la noche del miércoles a jueves, cuando "fueron derribados ocho drones que intentaron atacar el consulado estadounidense y la base de la coalición internacional en el aeropuerto de Erbil", en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el Servicio Antiterrorista del Kurdistán indicó que los drones "fueron derribados por las fuerzas de la coalición", liderada por EE.UU., antes de alcanzar sus objetivos, "sin provocar víctimas".

El ataque, no reivindicado de momento por ningún grupo, coincidió con la primera visita que Al Zaidi realiza a EE.UU. desde que asumió el cargo en mayo, en la que pretende explicar sus planes para desarmar a las formaciones iraquíes chiíes alineadas con Irán, a las que se habían atribuido acciones similares, y que Washington califica como terroristas.

PUBLICIDAD

Al Zaidi, quien intenta durante su estancia en Washington convencer a EE.UU. de sus planes para restablecer la seguridad en Irak y atraer así inversiones estadounidenses, advirtió en un mensaje en X que no tolerarán "estas atroces acciones".

"Buscan desesperadamente socavar la estabilidad de nuestro pueblo y su firme camino hacia la construcción del Estado y el logro de la paz social", añadió.

También aseguró que ha ordenado a los organismos de seguridad de su país "emprender (...) todos los esfuerzos necesarios para prevenir la repetición de estos ataques y erradicar a todos aquellos que intenten atentar contra la seguridad (...), dondequiera que se encuentren".

PUBLICIDAD

Por su parte, Bahaa al Araji, líder del bloque parlamentario iraquí Reconstrucción y Desarrollo, principal apoyo de Al Zaidi, advirtió en X de que "el ataque sobre Erbil transmite mensajes políticos negativos y totalmente inaceptables, y se produce en un momento crítico que no beneficia a nadie".

El ataque sobre Erbil tiene lugar en medio de una campaña liderada por Al Zaidi para desarmar a las formaciones chiíes alineadas con Irán y es el último de una serie de acciones similares que en los últimos años tuvieron como blanco yacimientos de petróleo e instalaciones operadas por empresas estadounidenses en el Kurdistán, entre otros.

PUBLICIDAD

También se produce después de que un dron de origen desconocido impactara este miércoles, sin causar víctimas, en el puerto 'Grand Faw', un megaproyecto construido en el extremo sur de Irak. EFE