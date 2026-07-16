El padre de Lamine Yamal rompe su silencio y aclara su sonada ausencia en el Mundial: "Voy a traer problemas"

Tras estallar visiblemente nervioso ante las cámaras de Europa Press el día en el que Lamine Yamal cumplía 19 años -este lunes 13 de julio- amenazando a la reportera con lanzarle su teléfono, el padre de la estrella de la Selección Española, Mounir Nasraoui ha reaparecido en 'Y ahora Sonsoles' y, mucho más tranquilo, ha aclarado la razón de su llamativa ausencia durante el Mundial 2026, en el que el futbolista del Barça sí está contando con el apoyo incondicional en todos los partidos de su novia Inés García, su madre Sheila Ebana, y su hermanito Keyne.

Después de que 'La Roja' se haya clasificado para la gran final que se jugará este domingo en el estadio MetLife de Nueva York contra la Argentina de Messi tras su victoria in extremis frente a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo -en la primera el conjunto dirigido por Luis de la Fuente se impuso con clara superioridad a Francia por 2-0- el marroquí ha roto su silencio en el programa que presenta Sonsoles Ónega y ha revelado que "estoy orgulloso y agradecido por la gran victoria que ha tenido España. Contento en general por mi hijo y los jugadores, que han hecho un gran trabajo".

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Como ha relatado, Lamine le llamó tras el encuentro y "me ha dicho que está orgulloso. Yo le he dicho: 'Yo estoy más orgulloso de ti. Gracias, Lamine. Y gracias a todos los que le han ayudado, han aportado y han estado ahí'". "Es muy duro no poder estar ahí, pero me siento orgulloso porque está haciendo un gran trabajo, mostrando de dónde viene y lo que es. Piensas mucho en atrás y dices 'lo he logrado, gracias a Dios. Es mucho trabajo y mucho estrés durante la vida, pero ves que lo has superado y hay que estar orgulloso" ha expresado emocionado por todo lo que ha conseguido su hijo a los 19 años, confiado en que este domingo conseguirá ganar su primer Mundial.

Y, tal y como explicó uno de sus vecinos de Mataró respecto al motivo por el que no ha viajado a Estados Unidos, México y Canadá para animar a Yamal como sí ha hecho el resto de su familia, Mounir ha revelado que "soy epiléptico. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y me puede dar un ataque epiléptico por los nervios y la emoción". "Hay que pensarse las cosas bien y antes de viajar hay que pensar en mí, en él y en los que están alrededor. Voy a traer problemas; mejor estar en casa y verlo desde aquí" ha afirmado rotundo.

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Además, el padre del futbolista ha confirmado que, tras la victoria de España frente a Francia en la semifinal dos encapuchados intentaron entrar en la casa de Lamine -una impresionante mansión a las afueras de Barcelona que perteneció a Shakira y Gerard Piqué y que el futbolista adquirió a finales de 2025 por 11 millones de euros- para robar, aunque el equipo de seguridad del culé les sorprendió cuando trepaban la valla de entrada a la propiedad y no pudieron lograr su objetivo. "Son unos sinvergüenzas. Ya he llamado a los abogados y han hecho su trabajo", ha asegurado.