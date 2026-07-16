Irán afirma haber atacado de nuevo objetivos de EE.UU. en Jordania, Kuwait y Baréin

Teherán, 16 jul (EFE).- Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra el territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria aseguró en un comunicado que sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq, en Jordania, según informó la agencia Tasnim.

PUBLICIDAD

Según el cuerpo militar de élite iraní, el ataque se produjo durante la octava oleada de la Operación Nasr 2, en respuesta a los ataques estadounidenses contra varios puntos de Irán, incluido el entorno del hospital Bagaei, en la ciudad suroccidental de Ahvaz, especializado en el tratamiento de niños con cáncer, que no causó víctimas, aunque el centro fue evacuado posteriormente.

En otro comunicado, la Guardia aseguró que sus fuerzas navales y aeroespaciales atacaron con misiles y drones el radar de alerta temprana del sistema C-RAM en la base estadounidense de Ali al-Salem, en Kuwait, así como un lugar de alojamiento de soldados estadounidenses.

PUBLICIDAD

El Ejército iraní, por su parte, informó de que sus drones Arash atacaron en esa misma base sistemas de radar, una batería de defensa aérea Patriot y depósitos de combustible del Ejército estadounidense.

Asimismo, afirmó que en otra oleada fueron atacados con drones sistemas de comunicaciones y radares Super Hawk e instalaciones y sistemas Patriot estadounidenses desplegados en el emplazamiento de defensa aérea de la base de Sheikh Isa, en Baréin.

Poco antes, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó de que la nueva ola de bombardeos estadounidenses de esta madrugada estuvo dirigida contra centros de mando iraníes, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia "para debilitar aún más la capacidad de Irán".

PUBLICIDAD

El portavoz del Ejército de Irán, el general de brigada Mohammad Akraminia, afirmó que "las vergonzosas agresiones y acciones hostiles de Estados Unidos no pueden abrir el estrecho de Ormuz", después de que la Guardia Revolucionaria anunciara de nuevo el cierre de ese estratégico paso marítimo el domingo.

"La única vía para reabrirlo será que Estados Unidos cumpla las disposiciones del memorando de entendimiento firmado en la reunión de Islamabad, ponga fin a sus acciones hostiles y permita que prevalezcan las leyes iraníes", sostuvo.

Washington reanudó los ataques contra Irán el pasado fin de semana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado entre las partes el 17 de junio por los ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

PUBLICIDAD

Además, EE.UU. reimpuso el martes por la noche el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes.

Las Fuerzas Armadas iraníes han respondido a las ofensivas en su contra con lanzamientos de misiles y drones contra bases y objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Catar, Kuwait y Jordania. EFE