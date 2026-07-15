Llegan a Venezuela más de 40 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Madrid

Caracas, 15 jul (EFE).- Un cargamento de 42 toneladas de ayuda humanitaria llegó este miércoles a Venezuela desde Madrid destinado a la atención de familias afectadas en el estado de La Guaira por los recientes sismos, informó el Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior.

En una nota de prensa, detalló que el cargamento llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, terminal que permanece temporalmente inoperativa para vuelos comerciales debido a las labores de reparación por los daños causados por los sismos.

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‎Esta ayuda incluye "plantas eléctricas, hidrolimpiadoras, kits sanitarios, carpas estructurales de campaña para asistencia y refugio, módulos sanitarios portátiles de campaña para emergencias y estaciones colectivas de lavamanos", indicó el Ministerio, que no precisó qué organismo o entidad envió el cargamento.

Estos insumos irán a un campamento transitorio que la Cruz Roja instaló en el estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira, añadió la nota.

El Gobierno de Venezuela ha habilitado 106 campamentos transitorios para alojar a personas afectadas por los terremotos. En total tienen una capacidad de 25.351 plazas y actualmente hay 20.857 personas, según el último balance oficial ofrecido este miércoles.

En La Guaira hay 28 campamentos transitorios que alojan a 10.497 afectados por los terremotos, mientras que Caracas tiene 40 sitios donde hay 7.978 personas.

En los estados Miranda y Aragua (norte), hay 28 y 10 campamentos transitorios, con una ocupación de 1.661 y 721 personas, respectivamente.

Al menos 4.734 personas murieron en el terremoto, 16.740 resultaron heridas y 17.907 quedaron sin vivienda, según cifras oficiales. EFE