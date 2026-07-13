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El ministro de Defensa de Colombia anuncia que se apartará del cargo por unos días por un procedimiento médico

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, ha señalado este domingo que se apartará durante unos días de su cargo para someterse a un "procedimiento médico programado" a partir de este próximo martes, 14 de julio.

"A partir del 14 de julio tendré un procedimiento médico programado. Durante unos días atenderé mi recuperación para poder seguir sirviendo a Colombia con la misma entrega de siempre", ha anunciado el jefe de la cartera de Defensa con un mensaje publicado en redes.

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Al hilo, Sánchez ha precisado que "durante ese periodo" los "más de 423.000 integrantes" del ámbito de la Defensa "continuarán cumpliendo su misión con total normalidad".

"Siempre entregaré lo mejor de mí hasta el último día como ministro, como si fuera el primero", ha aseverado el jerarca dando las gracias por todos los "mensajes y oraciones" dirigidos hacia él.

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