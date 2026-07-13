Agencias

Zaïre-Emery: "Francia tiene jugadores de todos los orígenes y razas, es lo que hace nuestra Francia"

Guardar
Google icon
Imagen IE7QPTSFYVFODJMMIJBXLRK65M

El centrocampista de la selección francesa Warren Zaïre-Emery no quiso entrar a responder al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy por decir que Francia jugaba "sin ningún francés" y recalcó que la doble campeona del mundo "tiene jugadores de todos los orígenes y razas" y que esa mezcla es su fuerza.

El internacional aseguró en la rueda de prensa previa a la semifinal ante España del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que no había "visto" estos comentarios del político. "Francia tiene jugadores de todos los orígenes, de todas las razas; eso es lo que hace nuestra Francia. Estamos todos muy unidos, todos juntos, eso es lo que importa", zanjó.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenan en Panamá a 48 años de prisión a dos hombres por el asesinato de turista española

Infobae

Bahamas continúa con la investigación de la muerte de 10 personas en un accidente aéreo

Infobae

Yamal: "No me preocupan los goles, pero siempre es especial y acepto el reto"

Infobae

Norte de Perú registra temperatura récord en cincuenta años, antes del embate de El Niño

Infobae

La propuesta de Kast de cambiar la ley de Boric de cuarenta horas laborales a la semana genera rechazo

Infobae