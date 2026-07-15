Jueves 16 de julio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 15 jul (EFE).-

Luxemburgo.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia sobre la ley de amnistía para determinar si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.

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Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación que se espera esté centrado en sus denuncias de un supuesto fraude electoral y en la necesidad de restringir el derecho al voto mediante un nuevo proyecto de ley estancado en el Congreso, a menos de cinco meses de las elecciones legislativas de noviembre.

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Lima.- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, visita el Palacio de Gobierno de Lima para reunirse con el saliente presidente interino, José María Balcázar, como parte de las reuniones entre las dos administraciones, que se consumará el próximo 28 de julio con la investidura de la nueva mandataria.

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Brühl (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cenan junto a sus respectivas delegaciones ministeriales en la ciudad de Brühl, en el oeste de Alemania en vísperas del consejo de ministros y del consejo de ministros de seguridad y defensa franco-alemán, en el que tratarán cómo avanzar en proyectos de defensa tras el fracaso del FCAS, además de temas económicos como la competitividad y la reducción de la burocracia.

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Kiev.- El vicepresidente primero y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, concluye su visita a Kiev, a donde ha viajado acompañado de representantes de alrededor de cincuenta empresas españolas para impulsar la firma de contratos con empresas ucranianas.

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Cracovia (Polonia).- El ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, concluye su visita oficial a Polonia en Cracovia.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, con quien tratará las relaciones bilaterales, así como las cuestiones de política energética y económica.

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Bangkok.- Visita oficial de la princesa Ana de Gran Bretaña a Tailandia.

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Tokio.- La alcaldesa japonesa Shoko Kawata tomará una baja por maternidad de 16 semanas a partir del lunes. Una situación a priori anodina, de no ser porque se trata de una decisión inaudita que ha generado una ola de críticas en el país peor parado entre el G7 en materia de igualdad. Por David Asta Alares.

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Ciudad de México - Grupos del crimen organizado en el estado mexicano de Jalisco han diversificado el reclutamiento forzado de adolescentes mediante falsas ofertas de empleo de verano cerca de escuelas y engaños en espacios públicos, casos recientes muestran cómo los menores son atraídos por supuestas oportunidades laborales o por personas que ganan su confianza, para luego desaparecer sin dejar rastro.

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Bucaramanga (Colombia).- En el barrio La Victoria de la ciudad colombiana de Bucaramanga recuerdan como un muchacho bueno que solo buscaba sacar adelante a su familia a Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven de 26 años que fue asesinado en una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Sao Paulo (Brasil).- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, concluye en São Paulo su visita institucional a Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, donde ha reafirmado la apuesta por el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

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Praga.- Entrega oficial del primer avión Embraer C-390 Millennium al Ejército checo.

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Moscú.- Los moscovitas se han movilizado ante la decisión de la alcaldía de demoler la centenaria fábrica de Elektrozavod después de retirar la protección legal de patrimonio cultural a unos 1.500 edificios de la capital rusa.

Pekín.- Recorrido para la prensa por las grandes infraestructuras de investigación de la Academia China de Ciencias en Pekín.

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Roma.- Italia restituye este jueves a México un conjunto de piezas arqueológicas de origen prehispánico que habían sido expoliadas y posteriormente recuperadas en territorio italiano por la Unidad de los Carabineros para la Protección del Patrimonio Cultural.

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Berlín.- El Museo Bode es una pinacoteca de la célebre isla de los museos de Berlín conocido por su muestra de arte escultural, pero estos días muestra un cuadro muy especial que retrata a la excanciller Angela Merkel, un retrato destinado, a futuro, a decorar las paredes de la Cancillería Federal, hoy ocupada por el jefe del Gobierno berlinés, Friedrich Merz.

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Landerneau (Francia).- La obra del artista estadounidense Andy Warhol (1928-1987) se expone por primera vez en 10 años en Francia, con una retrospectiva que reúne dos centenares de obras en el pueblo bretón de Landerneau (oeste).

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Nueva York (EEUU).- Último día de la subasta en Sotheby’s de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, una pieza histórica del fútbol mundial cuyo valor estimado supera los seis millones de dólares.

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Ciudad de Guatemala.- El escritor y podcaster español Javier Peña reivindica que la lectura como un acto de "oxigenación mental" frente a la inmediatez digital, al tiempo que detalló cómo la pérdida de su padre lo impulsó a volcar las biografías y secretos de los grandes autores en un exitoso formato sonoro y teatral.

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Stellenbosch (Sudáfrica).-Servicio fúnebre en honor al futbolista Jayden Adams, exintegrante de la selección de Sudáfrica.

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Miami (EEUU).- Los Miami Heat presentan oficialmente a Giannis Antetokounmpo, MVP de la NBA en 2019 y 2020, y que llegó traspasado desde los Milwaukee Bucks este verano.

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La Paz.- Jóvenes bolivianas celebran los 217 años de la revolución en La Paz contra la colonia española con el evento 'La Paz sobre ruedas', con concursos de skate para chicas y la elección de la 'Miss Cholita Skater'.

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EFE

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