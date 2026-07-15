El brent sube 0,26 %, hasta 84,95 dólares, tras reinicio del bloqueo naval de EEUU a Irán

Londres, 15 jul (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en septiembre subió este miércoles un moderado 0,26 %, hasta situarse en los 84,95 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, con el mercado pendiente de los efectos del reinicio del bloqueo naval de Estados Unidos a Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,22 dólares al final de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al cierre de la última sesión, cuando el barril registró 84,73 dólares.

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Tras iniciar la semana con un repunte de casi un 9,6 %, el brent mantuvo su tendencia alcista, aunque más moderada, y cierra al filo de la barrera psicológica de los 85 dólares.

El mercado continúa pendiente de los posibles efectos que el reinicio del bloqueo naval de Estados Unidos a Irán, que entró en vigor el martes, puede tener en el suministro de crudo de la región.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) afirmó este miércoles en X que desde el reinicio del bloqueo naval contra los puertos iraníes, las fuerzas estadounidenses desviaron dos buques comerciales que, según el organismo, "intentaban burlarlo".

"El ejército de EE.UU. permanece vigilante y preparado para garantizar el cumplimiento total", agregó.

"El crudo cotiza a su nivel más alto del mes en medio de la creciente preocupación por el suministro a través del estrecho de Ormuz", dijo este miércoles la analista de mercado Fiona Cincotta en la web de Forex.com

De acuerdo con Cincotta, en los mercados existe un temor creciente a que Irán "utilice a sus alados hutíes en Yemen para interrumpir el transporte marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb, lo que podría restringir otra ruta clave para el suministro energético mundial". EFE

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