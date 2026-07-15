México y Panamá acuerdan "fortalecer" y "relanzar" cooperación en seguridad y economía

Ciudad de México, 15 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la capital mexicana, donde acordaron "relanzar" su alianza y la cooperación de ambas naciones en el combate al crimen organizado o en aspectos económicos, según explicaron los mandatarios en una declaración conjunta.

"En el ámbito regional reafirmamos la importancia de fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre nuestros países. El encuentro que hoy celebramos permitirá profundizar y relanzar nuestra cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la conectividad, la infraestructura, la seguridad, el combate a la delincuencia", afirmó Sheinbaum.

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La mandataria mexicana confirmó que, tras la reunión, su país apoya el protocolo de neutralidad para el Canal de Panamá, una petición que el Gobierno panameño ha promovido ante distintos países, al tiempo que destacó la "visión común sobre el papel que debe desempeñar América Latina y el Caribe en el mundo".

"Compartimos la convicción de que los grandes desafíos de nuestro tiempo solo pueden enfrentarse mediante la colaboración, el entendimiento y el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones", añadió.

Asimismo, Sheinbaum reconoció la "extraordinaria cooperación" con el Gobierno de Mulino para erradicar el gusano barrenador del ganado con una nueva biofábrica instalada en el estado de Chiapas (sur del país), cuyo modelo de control biológico "retoma la experiencia de la planta de Pacora en Panamá".

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Por su parte, el mandatario panameño reivindicó a su país y a México como "dos naciones puente" y agradeció el respaldo del Ejecutivo mexicano al protocolo de neutralidad del Canal de Panamá.

También coincidió con Sheinbaum en la necesidad de profundizar la integración regional, a la vez que mostró su deseo de que las empresas mexicanas "incrementen" su presencia en el país centroamericano.

"Este encuentro no solo es una reunión bilateral, sino es la búsqueda de potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos", dijo Mulino, quien más tarde se reunirá con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el país.

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De forma paralela, felicitó a la Administración de Sheinbaum por su labor en materia de seguridad y, en concreto, mencionó la operación militar que acabó con la vida del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como 'El Mencho', en febrero.

"Es fundamental recuperar el monopolio de la fuerza en manos de Estados democráticos", indicó.

México y Panamá mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de un siglo y comparten vínculos comerciales, turísticos y de cooperación en distintos ámbitos. EFE

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